Mulher morre após colidir motocicleta contra muro em Rio Branco

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou neste sábado (28) da inauguração do Complexo Industrial de Café do Jurua, localizado em Mâncio Lima.

O Complexo Industrial de Café do Juruá teve investimento de R$ 10 milhões e tem capacidade de beneficiamento de 21 mil sacas de café por safra. O espaço terá capacidade para secar, descascar e classificar o café. O complexo conta com 11 secadores, uma máquina descascadora e uma máquina de classificação.

Gonzaga, que defende investimentos no agronegócio para gerar emprego e renda ao povo acreano, destacou a importância do complexo para a economia e exportação acreana.

“Estou muito feliz por participar da inauguração desse espaço que vai beneficiar mais de 2 mil produtores de café do Juruá e gerar milhares de empregos. Esse complexo vem mudar a economia da nossa região. O funcionamento vai aumentar ainda mais a produção e exportação do café acreano, gerando desenvolvimento econômico para o Acre”, destacou Gonzaga.

Gonzaga lembrou que destinou emendas para o fortalecimento da cadeia produtiva do café no Acre.

“Temos destinados emendas para aquisição de equipamentos e insumos para a produção do café para contribuir com esse avanço que o Acre merece. Aproveito para parabenizar a ex-deputada federal Perpétua Almeida que destinou emenda para a construção do complexo, parabenizar o ex-deputado Jonas Lima por liderar esse projeto e ao presidente Lula pelo investimento no agronegócio acreano”, finalizou o parlamentar.

A diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, disse que o complexo é o reflexo da política de desenvolvimento da indústria defendida pelo governo federal.

“A inauguração do complexo é o reflexo da política de desenvolvimento da indústria lançada pelo governo federal que foca na produção sustentável e bioeconomia. Fechamos parceria com a Coopercafé e prefeituras para podermos entregar esse espaço que vai ajudar milhares de pequenos produtores de café. Esse dia mostra a força do cooperativismo”, disse.

O presidente da Coopercafé, Jonas Lima, afirmou que o complexo inaugurado hoje representa um marco no setor industrial do café no Acre.

“Esse dia é um marco para a indústria do café no Acre, pois temos no nosso estado o complexo de café mais moderno da região Norte que vai atender milhares de trabalhadores rurais”, disse Jonas.

