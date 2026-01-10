Vídeo; Mulher monitorada por tornozeleira é presa novamente por tráfico de drogas em Rio Branco

Mandado foi cumprido durante averiguação de falsa denúncia de cárcere privado no bairro Vitória

A monitorada por tornozeleira eletrônica Gigliola Alves Pinheiro, de 39 anos, foi presa novamente na noite desta sexta-feira (9), durante o cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Vitória, na parte alta de Rio Branco.

A prisão foi realizada por policiais militares da Ronda Ostensiva Tática Móvel (ROTAM), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), após a guarnição ser acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para averiguar uma denúncia de possível cárcere privado em uma residência na Rua Cláudio Walviacre.

Ao chegarem ao local e ouvirem moradores da região, os policiais constataram que a denúncia era falsa. No entanto, durante a abordagem, os militares identificaram que Gigliola fazia uso de tornozeleira eletrônica e, ao consultar os dados no sistema, verificaram que havia contra ela um novo mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a polícia, o mandado havia sido expedido no início da tarde do mesmo dia e foi cumprido por volta das 20h, mesmo com a mulher já estando sob monitoramento eletrônico.

A Polícia Militar informou que as ações ostensivas têm sido intensificadas nas áreas periféricas da capital, com foco no cumprimento de ordens judiciais e no reforço da segurança pública.

Diante da situação, Gigliola recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

Durante a abordagem, ela informou aos policiais que reside atualmente em Rio Branco e confirmou ser esposa de um dos líderes de uma facção criminosa atuante na cidade de Xapuri, no interior do estado, conhecido pelo apelido de “Faro Fino”.

