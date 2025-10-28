Mulher leva bebê reborn para consulta médica em UPA: ‘sintomas de gripe’

Ao constatarem que se tratava de um bebê reborn, a equipe informou que não seria possível seguir com o atendimento “por se tratar de um boneco sem registro civil ou cartão do SUS”

Uma mulher chamou atenção após pedir atendimento para um bebê reborn, como são conhecidos os bonecos hiper-realistas com aparência de um bebê de verdade, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, neste domingo (26).

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a mulher estava acompanhando uma paciente na UPA do bairro Ipase quando pediu ajuda para uma enfermeira, alegando que o bebê apresentava sintomas de gripe.

A secretaria informou que a mulher insistiu pelo atendimento, o que fez com que a equipe de pediatria verificasse a suposta criança. Ao constatarem que se tratava de um bebê reborn, a equipe informou que não seria possível seguir com o atendimento “por se tratar de um boneco sem registro civil ou cartão do SUS”.

A mulher, segundo os funcionários, saiu do local “visivelmente contrariada”.

Em nota, a Superintendência das Unidades de Pronto Atendimento de Várzea Grande informou que os “atendimentos devem ser destinados a pacientes que realmente necessitam de cuidados médicos, evitando assim prejuízos à assistência prestada à população”.

