Acre
Mulher internada em estado grave após acidente na BR-364 entre Bujari e Sena Madureira não sabe que marido morreu
Familiares de Cheila Maria, 52, ocultam a morte do esposo, João Paulo, 39, temendo por sua recuperação; vítima aguarda cirurgia e permanece na UTI
Internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após um acidente na BR-364, a autônoma Cheila Maria Viana de Sousa, 52 anos, ainda não foi informada pela família sobre a morte do marido, João Paulo Marcelino Ximenes, 39. O casal viajava de Feijó para Rio Branco quando sofreu uma colisão frontal no km 204 da rodovia, entre Bujari e Sena Madureira.
De acordo com uma sobrinha, que pediu para não ser identificada, a saúde de Cheila ainda é instável – ela sofreu duas costelas quebradas, ferimentos na mão direita e precisou de dreno após apresentar ar no pulmão. “Ela acordou e perguntou pelo esposo, mas não entrou em detalhes porque está falando pouco, muito machucada. Por isso ainda não contamos”, relatou a familiar.
João Paulo não resistiu aos ferimentos. No outro veículo envolvido estavam Luciana Régis de Andrade, 40, e seu filho de 11 anos, que sofreram ferimentos leves. Cheila aguarda cirurgia na mão e deve permanecer sob observação.
Viagem foi realizada para buscar a neta
João Paulo e Cheila estava juntos há aproximadamente 16 anos. João Paulo trabalhava como motorista de aplicativo no interior do estado, Cheila além de autônoma, e dona de casa é os cuidados da neta de 6 anos.
A menina mora com os avós em Feijó e passava as férias na capital com a mãe. No domingo, o casal saiu de Feijó para buscar a menina na capital.
Sobre o acidente, a família ainda não sabe o que pode ter provocado a batida e que, provavelmente, terão mais detalhes após a conclusão da perícia. “Não posso falar muito sobre isso porque não sabemos [sobre o acidente]. Daqui quatro dias vai sair o laudo”, destacou.
O corpo de João Paulo foi velado em Feijó, e sepultado.
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco lança concurso de fotografia com prêmios de R$ 20,8 mil para melhores cliques natalinos
Inscrições vão até 11 de janeiro; fotos devem ser feitas em cenários decorados da capital, como Praça Plácido de Castro e Horto Florestal
Iniciaram nesta segunda-feira (15) as inscrições do concurso de fotografia da Prefeitura de Rio Branco, com prêmios totais de R$ 20.800 para os melhores cliques feitos nas decorações natalinas da capital acreana. As inscrições seguem até 11 de janeiro pelo site da prefeitura, e as fotos devem ser tiradas em cenários ornamentados como a Praça Plácido de Castro, Horto Florestal, rotatórias e avenidas.
Categorias e premiação
Fotografia profissional: R$ 12,5 mil
-
1° lugar: R$ 5 mil
-
2° lugar: R$ 3 mil
-
3° lugar: R$ 2 mil
-
4° lugar: R$ 1,5 mil
-
5° lugar: R$ 1 mil
Fotografia amadora: R$ 7,3 mil
-
1° lugar: R$ 2 mil
-
2° lugar: R$ 1,5 mil
-
3° lugar: R$ 1 mil
-
4° lugar: R$ 800
-
5° lugar: R$ 500
-
6° ao 10° lugar: R$ 300 cada
Foto mais curtida no Instagram: R$ 1 mil
Critérios de avaliação
- Qualidade: Boa visualização da decoração
- Criatividade: Originalidade e narrativa visual
- Local: Cenários ornamentados pela prefeitura
Público-alvo
- Participantes: Moradores de Rio Branco (profissionais ou amadores)
- Resultado: Premiação em 31 de janeiro
A iniciativa busca engajar a população com as decorações de Natal da cidade, promovendo ao mesmo tempo o turismo local e a valorização dos espaços públicos. O concurso também serve como estratégia de marketing para a gestão municipal em período festivo.
Comentários
Acre
Emendas parlamentares do Acre saltam de R$ 4,8 milhões em 2018 para quase R$ 100 milhões em 2026
Valor individual para parlamentares sobe 17% e total supera R$ 99 milhões; apenas um deputado não busca reeleição no Estado
Os deputados estaduais do Acre devem dispor de R$ 99,8 milhões em emendas parlamentares no ano das eleições de 2026 – um aumento de R$ 14,5 milhões em relação a 2025. Dados apresentados pela Secretaria de Estado de Planejamento mostram que, enquanto cada parlamentar pode destinar R$ 3,55 milhões este ano, em 2026 o valor individual subirá para R$ 4,15 milhões. Dos 24 deputados, 23 já sinalizaram interesse em concorrer à reeleição.
A elevação acompanha a trajetória de crescimento acelerado desses recursos. Em 2018 e 2019, o valor total anual das emendas era de R$ 4,8 milhões (cerca de R$ 200 mil por deputado). Em 2023, saltou para R$ 48 milhões, e em 2024 chegou a R$ 76,8 milhões. Para 2025, o montante já está em R$ 85,2 milhões.
Evolução histórica das emendas
- 2018-2019: R$ 4,8 milhões (R$ 200 mil/deputado)
- 2020-2021: R$ 12 milhões (governo Gladson Cameli)
- 2022: R$ 24 milhões
- 2023: R$ 48 milhões (+100%)
- 2024: R$ 76,8 milhões (+59,9%)
- 2025: R$ 85,2 milhões (+11%)
- 2026: R$ 99,8 milhões (previsão)
Valores por deputado
- 2025: R$ 3.550.947,84
- 2026: R$ 4.158.036,31 (previsão)
Contexto político
- 23 deputados: Buscam reeleição em 2026
- 1 deputado: Pedro Longo (PDT) pretende concorrer à Câmara Federal
- Destino: Prefeituras, escolas, associações e entidades de interesse público
O único parlamentar que não busca a reeleição é Pedro Longo (PDT), que manifestou interesse em concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Os recursos podem ser direcionados a prefeituras, escolas, associações e outras entidades de interesse público.
O crescimento exponencial das emendas reflete tanto o aumento da receita tributária estadual quanto a estratégia política de fortalecer parlamentares aliados em ano eleitoral. Os recursos tornam-se ferramenta crucial para campanhas de reeleição, especialmente com quase toda a bancada buscando permanecer no cargo.
Comentários
Acre
Quintas e sábados são os dias com mais homicídios no Acre em 2025, aponta relatório
Cada um desses dias teve 24 mortes violentas; segundas-feiras vêm em seguida, com 22 casos. Juntos, os três dias concentram mais da metade dos homicídios do ano
As quintas-feiras e os sábados foram os dias mais violentos do Acre em 2025, cada um com 24 homicídios registrados até novembro, de acordo com o Relatório de Homicídios do estado. Em seguida aparecem as segundas-feiras, com 22 mortes.
Juntos, quinta, sábado e segunda concentram 70 dos 134 homicídios ocorridos no período, o que representa mais da metade das mortes violentas do ano.
Especialistas em segurança avaliam que a concentração de crimes entre quinta e segunda pode estar ligada ao aumento da circulação de pessoas, consumo de álcool e conflitos do crime organizado em períodos próximos ao fim de semana. Os dados reforçam a necessidade de estratégias de policiamento direcionadas nesses dias, especialmente em áreas com histórico de violência.
O relatório abrange os 11 primeiros meses de 2025 e serve como subsídio para o planejamento de ações de segurança pública no estado.
Distribuição semanal de homicídios (2025) completa por dia da semana é:
- Quinta-feira e sábado: 24 mortes cada
- Segunda-feira: 22 mortes
- Domingo: 19 mortes
- Quarta-feira: 16 mortes
- Terça-feira: 15 mortes
- Sexta-feira: 14 mortes (menor número)
Análise especializada
- Fatores: Circulação de pessoas, consumo de álcool, conflitos criminosos
- Padrão: Violência se estende de quinta a segunda-feira
- Contexto: Intensificação de atividades do crime organizado próximo aos fins de semana
Os dados reforçam a necessidade de políticas de segurança focalizadas em dias e horários específicos, especialmente considerando que o Acre tem 100% de seus municípios com presença de facções criminosas. O padrão semanal sugere relação entre violência letal e dinâmicas sociais e criminais vinculadas ao fim de semana.
Você precisa fazer login para comentar.