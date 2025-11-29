Mulher fica presa às ferragens em acidente com três veículos no bairro 7º BEC, em Rio Branco

Gleice Maria de Almeida, 34 anos, foi resgatada consciente por Bombeiros após colisão na Avenida Nações Unidas; estado de saúde não é grave

Uma mulher de 34 anos ficou presa às ferragens após uma colisão envolvendo três veículos na noite da última sexta-feira (28), na Avenida Nações Unidas, no bairro 7º BEC, em Rio Branco. Gleice Maria de Almeida foi resgatada com vida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro da capital.

De acordo com os bombeiros, o veículo de Gleice ficou imprensado entre outro carro e um muro, o que dificultou o acesso imediato aos ferragens. Os militares precisaram primeiro mover o automóvel para criar espaço e depois utilizar ferramentas de corte para liberar a vítima.

“A vítima estava consciente durante todo o resgate e não corre risco de morte”, informou o Corpo de Bombeiros. Gleice apresentava escoriações pelo corpo e reclamava de dores, mas seu estado não foi considerado grave.

O acidente mobilizou além dos Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e Batalhão de Trânsito (BPTran). Os outros dois motoristas envolvidos não ficaram feridos gravemente. As equipes de trânsito permaneceram no local para controlar o fluxo de veículos e realizar os procedimentos de perícia.