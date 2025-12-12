Mulher fica gravemente ferida em acidente de moto na rodovia entre Sena Madureira e Manoel Urbano

Vítima apresentava possível fratura exposta, mas estava lúcida; Samu foi acionado e prestou atendimento no local

Uma mulher ficou ferida na tarde desta sexta-feira (12) após sofrer um acidente de motocicleta nas proximidades da ponte do Km 10, no trecho da rodovia que liga Sena Madureira a Manoel Urbano, no interior do Acre.

De acordo com informações iniciais, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado rapidamente e deslocou uma equipe para atender a vítima no local. Em vídeos registrados por moradores, é possível ver a mulher com ferimentos significativos, incluindo uma possível fratura exposta. Apesar das lesões, ela estava consciente e lúcida durante o atendimento pré-hospitalar.

Até o momento, não há detalhes sobre as causas do acidente nem sobre o estado de saúde atualizado da vítima. Novas informações devem ser divulgadas após o encaminhamento para um hospital ou manifestação da família. A ocorrência mobilizou equipes de socorro e chamou atenção para a segurança viária no trecho, que é bastante utilizado por moradores dos dois municípios.

