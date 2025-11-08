Geral
Mulher fica ferida após carro capotar em ramal na zona rural de Porto Acre
Vítima foi socorrida pelo Samu na Vila do Incra e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável
Renata Ribeiro dos Santos, de 47 anos, ficou ferida após o veículo em que estava com a família capotar na noite deste sábado (7), no km 2 do Ramal Linha 5, região da Vila do Incra, no município de Porto Acre, interior do Acre.
De acordo com o relato da própria vítima, ela retornava para casa com o marido em um Fiat Uno prata quando o carro capotou de forma inesperada. Com a ajuda de amigos, o casal conseguiu chegar até a residência. O esposo, que não sofreu ferimentos graves, optou por permanecer no local, enquanto Renata apresentava dores no peito, costas e pescoço, além da suspeita de luxação no ombro esquerdo.
Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a conduziram até a Vila do Incra. Na rotatória da localidade, um carro modelo Voyage branco interceptou o grupo e a paciente foi entregue à equipe de paramédicos da unidade básica do Samu, instalada no próprio distrito. Após avaliação inicial, a mulher foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.
O Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender a ocorrência. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e devem ser apuradas.
Ex-vereador acusado de homicídio de pecuarista vai a júri popular em Rio Branco
Julgamento está marcado para esta segunda-feira; caso envolve acusação de assassinato de proprietário rural
O ex-presidente da Câmara Municipal de Capixaba, Mauristélio Tessinari de Souza, conhecido como Téio Tessinari, vai a júri popular nesta segunda-feira (10), no Fórum Criminal de Rio Branco.
O ex-vereador é acusado de matar o pequeno pecuarista Antônio Deuzimar Santiago da Silva, o “Deuzinho”, de 49 anos, em junho de 2022, na Vila Maparro, área rural situada em território boliviano, próxima à fronteira com o município acreano de Capixaba. Segundo a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC), a vítima foi atingida por quatro disparos, sendo três pelas costas, o que indica que não houve possibilidade de defesa.
As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma discussão relacionada ao desaparecimento de gado arrendado pelos dois. De acordo com o MPAC, Téio suspeitava que o parceiro estivesse desviando animais, mas, na verdade, ele próprio seria o responsável pelo sumiço. Para evitar o pagamento da dívida e eliminar uma testemunha, o ex-vereador teria executado o amigo e sócio.
Após o crime, Tessinari fugiu para o território boliviano, onde permaneceu por mais de um ano. Nesse período, foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, que reúne procurados internacionais. Ele acabou preso em 20 de setembro de 2023, quando compareceu espontaneamente a uma audiência no Fórum de Rio Branco e teve a prisão decretada em seguida.
A defesa, conduzida pelo advogado Sanderson Moura, sustenta que o acusado agiu em legítima defesa, afirmando que a vítima o ameaçava e que a confissão e a apresentação voluntária de Téio demonstram sua boa-fé. “Ele sempre colaborou com a Justiça e se apresentou espontaneamente tanto na delegacia quanto em juízo”, disse o advogado à época.
O julgamento será presidido pelo juiz Fábio Costa, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, e contará com a presença de familiares da vítima e de moradores de Capixaba, cidade de onde ambos eram conhecidos
Geral
Homem morre após sofrer possível infarto fulminante ao pilotar moto em Acrelândia
Figura conhecida da comunidade religiosa, ele já tratava problemas cardíacos e havia passado por internação recente. Caso gerou comoção na cidade
O diácono Osiel, figura conhecida e respeitada em Acrelândia, no interior do Acre, faleceu na tarde desta sexta-feira (7) após sofrer um infarto fulminante enquanto pilotava sua motocicleta por uma via urbana da cidade.
De acordo com relatos de moradores, o diácono passou mal repentinamente e caiu do veículo. Testemunhas que estavam nas proximidades tentaram prestar os primeiros socorros, mas ele não resistiu. Pessoas próximas revelaram que Osiel já enfrentava problemas cardíacos e havia passado por internação para tratamento especializado em Rio Branco há alguns meses.
A notícia de sua morte se espalhou rapidamente pela cidade, gerando grande comoção. Nas redes sociais, membros da comunidade religiosa e moradores de Acrelândia prestaram homenagens ao diácono, destacando seu legado de fé e dedicação à comunidade local.
