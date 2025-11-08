Mulher fica ferida após carro capotar em ramal na zona rural de Porto Acre

Vítima foi socorrida pelo Samu na Vila do Incra e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável

Renata Ribeiro dos Santos, de 47 anos, ficou ferida após o veículo em que estava com a família capotar na noite deste sábado (7), no km 2 do Ramal Linha 5, região da Vila do Incra, no município de Porto Acre, interior do Acre.

De acordo com o relato da própria vítima, ela retornava para casa com o marido em um Fiat Uno prata quando o carro capotou de forma inesperada. Com a ajuda de amigos, o casal conseguiu chegar até a residência. O esposo, que não sofreu ferimentos graves, optou por permanecer no local, enquanto Renata apresentava dores no peito, costas e pescoço, além da suspeita de luxação no ombro esquerdo.

Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a conduziram até a Vila do Incra. Na rotatória da localidade, um carro modelo Voyage branco interceptou o grupo e a paciente foi entregue à equipe de paramédicos da unidade básica do Samu, instalada no próprio distrito. Após avaliação inicial, a mulher foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender a ocorrência. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e devem ser apuradas.

