Mulher esfaqueia marido por ciúmes e o fere gravemente em Sena Madureira

Vítima de 30 anos teve quatro perfurações abdominais e foi transferida para Rio Branco; esposa confessou crime, mas alega legítima defesa

Um homem de 30 anos, identificado como Alisson Nascimento da Cruz, foi vítima de tentativa de homicídio pela própria esposa na noite deste sábado (02) no Bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira. De acordo com a Polícia Militar, a mulher confessou ter desferido quatro golpes de canivete no abdômen do marido durante uma discussão motivada por ciúmes.

O crime ocorreu por volta das 18h02 na Rua Florentino Moreno. A vítima recebeu os primeiros socorros do SAMU e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida com urgência para um hospital em Rio Branco, onde permanece em atendimento médico. A esposa foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde alega ter agido em legítima defesa. O caso está sendo investigado pela autoridade policial competente.

