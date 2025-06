Mulher em surto causa caos ao atacar veículos com pedras em avenida de Sena Madureira

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promoveu uma passeata educativa com alunos e professores da Escola Iris Célia. A caminhada seguiu até a ponte da integração com o Peru, simbolizando o compromisso conjunto entre os dois países na preservação ambiental.

A ação contou com a participação de representantes da escola do município peruano de Iñapari, incluindo alunos, professores e vereadores. Em um gesto simbólico e de esperança, foram distribuídas mudas de árvores, reforçando a importância do reflorestamento e da consciência ambiental desde a infância.

Estiveram presentes representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e do vice-prefeito de Assis Brasil, Reginaldo Martins, que destacou a importância da união entre as nações vizinhas na luta pela preservação ambiental:

“O meio ambiente não reconhece fronteiras. Por isso, neste Dia Mundial do Meio Ambiente, celebramos uma integração verdadeira entre Brasil e Peru, com um só objetivo: proteger o nosso planeta para as futuras gerações”, afirmou o vice-prefeito.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Klaus Dawson, também falou sobre o momento:

“Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, nosso maior objetivo é despertar a consciência ecológica desde cedo. Cuidar do planeta é responsabilidade de todos”, afirmou.

A atividade reforça o compromisso da gestão municipal com ações educativas e de conscientização ambiental, promovendo cidadania e fortalecendo os laços de cooperação internacional em prol de um futuro sustentável.

