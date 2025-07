Mulher é sequestrada e ferida após “julgamento” de criminosos em Rio Branco

Por Marcela Jansen

Atendendo a requerimento do vereador Felipe Tchê (PP), a Câmara Municipal de Rio Branco abriu espaço na quinta-feira, 10, por meio da Tribuna Popular, para homenagear o projeto Brincar Capoeira, que há mais de dez anos transforma a vida de crianças e adolescentes na região da Baixada da Sobral.

A iniciativa foi proposta pelo vereador Felipe Tchê (PP) e teve como convidados especiais o mestre Denis Cordeiro do Nascimento, conhecido na capoeira como Mestre Vespa, e a aluna e mãe de participantes, Natália Cristina, apelidada de Mística no grupo.

Durante a tribuna, o mestre Vespa compartilhou a trajetória do projeto, iniciado ainda sob outra coordenação e consolidado ao longo da última década como uma referência em inclusão, disciplina e valorização da cultura afro-brasileira. “Já são dez anos de caminhada. Começamos atendendo crianças da Baixada da Bahia Velha e da região da Sobral, sem ajuda financeira, com muito esforço, mas também com muito amor. Hoje, temos o nosso próprio trabalho, e mesmo sem estrutura, seguimos fazendo com o coração”, afirmou.

O mestre também destacou o papel transformador da capoeira na vida dos jovens. “Eu sempre exijo respeito em casa, compromisso com a escola, com as notas. O aluno tem que estudar. Capoeira é mais que esporte, é educação, é cidadania. Nunca cobramos nada para treinar, mesmo quando tínhamos que improvisar com o que tínhamos.”

A fala emocionada de Natália Cristina reforçou o impacto do projeto nas famílias. “Comecei acompanhando minhas filhas, a Cinderela e a Beija-Flor, e acabei entrando também. Hoje, até minha filha mais nova, de 3 anos, a Formiguinha, já participa. A capoeira mudou nossa rotina, melhorou o desempenho escolar das meninas e fortaleceu nosso vínculo familiar. O mestre cobra presença na escola, boas notas e respeito. Só tenho a agradecer por tudo.”

O vereador Felipe Tchê (PP), autor do requerimento, justificou a escolha do projeto para a primeira Tribuna Popular que propôs. “Estive pessoalmente em uma roda e pude ver de perto a seriedade, o carinho e a transformação que esse projeto leva para as famílias da nossa periferia. Por isso fiz questão de trazer esse exemplo para esta Casa, para que todos conheçam e valorizem.”

Ao final, o presidente da Câmara, vereador Joabe Lira (UB), parabenizou os convidados e ressaltou a importância de reconhecer e fortalecer iniciativas que contribuem para o desenvolvimento social e cultural de Rio Branco. “A capoeira é um patrimônio cultural do nosso povo. Parabenizo o mestre Vespa e todos os envolvidos pelo belíssimo trabalho que têm realizado. Esta Casa está aberta para somar com projetos como o Brincar Capoeira.”

