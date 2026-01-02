Extra
Mulher é quase decapitada encima da cama na cidade de Brasiléia
Companheira da vítima não estava no local e caso será investigado pela Polícia Civil
Uma mulher identificada como Regina Patrícia Teixeira da Cunha, de 43 anos, foi encontrada morta dentro de uma residência localizada no Bairro Samaúma I em Brasiléia, na manhã desta sexta-feira (02), após a Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência de possível feminicídio por volta das 6h.
A guarnição foi chamada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e, ao chegar ao endereço, foi recebida por familiares que relataram ter encontrado a casa aberta e, ao entrar no imóvel, localizaram a vítima caída no quarto, já sem sinais vitais.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito. Segundo avaliação preliminar da equipe médica, a morte teria sido causada por violência, possivelmente provocada por um objeto perfurocortante (faca) na região do pescoço.
A área foi isolada pela Polícia Militar para preservação do local do crime. Durante a averiguação, os policiais localizaram uma faca próxima à pia da residência. O objeto foi apreendido e encaminhado à delegacia, embora ainda não haja confirmação de que tenha sido utilizado no crime.
Familiares informaram que a companheira da vítima, L. O. da S., de 39 anos, não se encontrava no imóvel no momento em que o corpo foi encontrado, embora devesse estar na residência. Posteriormente, compareceu ao local e afirmou que havia saído por volta das 23h da noite anterior, permanecendo ingerindo bebida alcoólica durante a madrugada na companhia de um homem.
Em diligências, os policiais localizaram o homem citado, que confirmou ter estado com ela durante toda a madrugada, até aproximadamente às 6h da manhã.
A perícia criminal foi acionada, mas não havia perito disponível no momento para realizar os levantamentos técnicos no local.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que dará continuidade às apurações para esclarecer as circunstâncias da morte e eventual responsabilização criminal.
Vídeo: Acidente na BR-364 deixa um morto e dois feridos entre Sena Madureira e Manoel Urbano
Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (1º) resultou na morte de uma pessoa e deixou outras duas feridas no km 12 da BR-364, no trecho entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, no interior do Acre.
De acordo com informações apuradas no local, as vítimas estavam em um veículo Chevrolet prata, de placa QLZ-0H52. O condutor teria perdido o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista, capotasse e parasse em uma ribanceira às margens da rodovia.
Com a violência do impacto, um dos ocupantes morreu ainda no local. A vítima fatal foi identificada como Thiago de Farias Pinheiro, de 23 anos. O veículo ficou quase totalmente destruído.
Os outros dois ocupantes, Luiz Felipe Sabóia da Silveira, de 21 anos, e Marcos Vinícius Tananta do Nascimento, também de 21 anos, foram socorridos por equipes de emergência e levados ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.
Devido à gravidade dos ferimentos, Luiz Felipe foi transferido posteriormente para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, onde deu entrada no setor de traumatologia. Seu estado de saúde é considerado estável. Marcos Vinícius permanece em observação médica e não corre risco de morte.
Uma equipe da Polícia Militar do 8º Batalhão isolou a área até a chegada da perícia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ficará responsável pela investigação das causas do acidente por se tratar de uma rodovia federal.
O caso segue sob investigação.
Mega da Virada: sorteio é adiado para quinta-feira (1°/1)
Prêmio subiu para R$ 1,09 bilhão. Sorteio foi adiado por conta do número recorde de apostas
A Caixa Econômica Federal adiou o sorteio da Mega da Virada, que estava marcado para 22h desta quarta-feira (31/12). Por conta do número recorde de apostas, o sorteio foi remarcado para às 10h de quinta-feira (1º/1).
O prêmio, que estava estipulado em R$ 1 bilhão, aumentou para R$ 1,09 bilhão. De acordo com a Caixa Econômica, o prêmio recorde gerou um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.
Vale lembrar que, diferente dos outros concursos, a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio de R$ 1 bilhão será dividido entre todos que acertaram a quina — e assim por diante.
A Caixa informou que o valor deste ano é 57% superior ao pago em 2024 na Mega da Virada. Naquele ano, foram R$ 635,4 milhões divididos entre os oito ganhadores.
Corpo de diarista é encontrado em área rural de Senador Guiomard e polícia investiga homicídio
O corpo do diarista Sebastião L. da Conceição, de 58 anos, foi encontrado no início da tarde desta terça-feira (30), em uma propriedade rural localizada no assentamento Pirandiram, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.
Segundo informações de moradores da região, Sebastião trabalhava como roçador e prestava serviços de diária em propriedades do assentamento. Ele teria sido visto pela última vez no domingo (28), quando participava de um encontro entre conhecidos.
A descoberta foi feita por um morador que, ao sentir um forte odor vindo dos fundos de uma propriedade, decidiu verificar a área e acabou encontrando o corpo da vítima entre a vegetação. A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição do 4º Batalhão confirmou a ocorrência no local.
Policiais civis da Delegacia Geral de Senador Guiomard compareceram à área para colher informações iniciais sobre as circunstâncias da morte. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e a equipe do Instituto Médico Legal (IML), de Rio Branco, também foram acionados para os trabalhos de perícia e remoção do corpo.
De acordo com informações preliminares da polícia, o corpo apresentava sinais de violência, e a principal linha de investigação é de homicídio. A polícia apura se mais de uma pessoa pode ter participado do crime e se a motivação estaria relacionada a conflitos pessoais ou envolvimento com drogas.
