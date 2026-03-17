Mulher é procurada após ser arrastada por cabeça d'água em Goiânia

Goiânia – Um casal foi atingido e arrastado por uma cabeça d’água na noite dessa segunda-feira (16/3), na Marginal Botafogo, na capital goiana. A ocorrência foi registrada nas proximidades da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, durante a forte chuva que atingiu a capital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 18h13 e deu início às buscas na região. O homem foi encontrado na ponte de acesso ao Setor Crimeia Leste, com luxação no ombro. Ele foi socorrido e levado ao Cais Vila Nova. A mulher segue desaparecida.

Informações do Corpo de Bombeiros aponta que o casal vive em situação de rua e estaria se banhando no Córrego Botafogo quando foi surpreendido.

Buscas ativas

Conforme o Corpo de Bombeiros, as equipes seguem com o objetivo de encontrar a segunda vítima, uma mulher, que permanece desaparecida. Militares usam botes e drones com imagens de calor para tentar localizá-la.

Segundo o major Guilherme Antonio Lisita, a mulher estava junto do marido no momento em que foi levada pela enxurrada.

“O homem conseguiu sair e ainda tentou ajudar a companheira, mas não conseguiu. Ele foi transportado pelas nossas equipes com uma possível luxação, ocasionada pela tentativa de salvar a companheira”, detalhou.

Até o momento, as equipes percorreram uma longa extensão do córrego, até a confluência com Rio Meia Ponte, no Setor Goiânia 2. As buscas persistem na manhã desta terça-feira (17).

Cabeça d’água é o termo usado para designar o fenômeno de aumento súbito e violento do nível de córregos, rios e cachoeiras. Provocado por chuvas intensas em nascentes ou trechos mais elevados desses corpos d’água, pode surpreender banhistas em locais ainda sem chuva.

O volume de água forma uma correnteza com força suficiente para arrastar pedras e galhos.