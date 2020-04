Apesar do corpo da jovem não ter sido encontrado, a polícia concluiu que ela foi morta. O delegado responsável pelo caso, Martin Hessel, afirmou que a suspeita teria sido responsável por atrair a jovem até o local do cativeiro.

“Ela foi presa no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. Pelo que foi levantando, ela é uma das pessoas que sequestrou a vítima. Pegaram ela [Kesia] no local onde foi vista pela última vez e essa mulher é uma das pessoas que estava com ela. Está faltando agora só prender o último foragido para podermos finalizar o inquérito”, afirmou o delegado.