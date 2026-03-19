Mulher é presa por golpe de R$ 80 mil com falsa ação judicial de R$ 50 milhões contra prefeitura de Rodrigues Alves

Motoristas relatam prejuízos e sofrimento em rodovia esburacada; DNIT promete obras estruturantes a partir de maio

A BR-364, principal via terrestre que conecta Rio Branco a Cruzeiro do Sul, enfrenta uma situação crítica. Buracos profundos, trechos destruídos e caminhões quebrados às margens da estrada transformam o percurso de 600 km em uma jornada de até 20 horas, muito além das 8 a 12 horas que seriam razoáveis para o trajeto.

Motoristas que dependem diariamente da rodovia desabafam sobre as dificuldades enfrentadas. “É muito sofrimento. Essa estrada é muito sofrimento para nós. Tem que ter uma melhoria porque não tem como”, disse o taxista Antônio José, que há 27 anos percorre o trecho. Já Eduardo Freitas destacou o impacto financeiro: “Estraga o carro, quebra tudo. É muito difícil. A gente pede socorro ao poder público.”

Os relatos refletem uma realidade que se arrasta há anos. Desde 2016, motoristas, empresários e moradores denunciam as dificuldades para percorrer a rodovia, que em períodos críticos pode ter o tempo de viagem estendido para até 36 horas. Caminhoneiros apontam ainda que a precariedade causa acidentes e encarece o transporte de mercadorias, afetando diretamente o custo de vida no estado.

Ações emergenciais em andamento

Diante do caos, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou nos últimos dias uma força-tarefa emergencial para melhorar as condições mínimas de trafegabilidade. Com a redução do período chuvoso, as equipes intensificaram os serviços de tapa-buracos ao longo da rodovia.

Segundo o superintendente regional do DNIT, Ricardo Araújo, a prioridade imediata é a recuperação emergencial da pista. “O mais importante é cumprir o compromisso de que os meses de fevereiro, março e abril seriam para recuperar e tampar os buracos, para dar mais conforto à população”, afirmou.

As ações estão concentradas em pontos críticos da rodovia:

Rio Branco a Sena Madureira: serviços de tapa-buracos e correção de deslizamentos em fase avançada, com previsão de conclusão ainda em março.

Sena Madureira a Manoel Urbano: equipes atuam em áreas com processos erosivos considerados mais perigosos.

Manoel Urbano a Tarauacá: aplicação de camada de pedra para melhorar a trafegabilidade, com recapeamento asfáltico previsto para começar ainda em março, alcançando o distrito de Liberdade.

Obras estruturantes prometidas para maio

Apesar das reclamações, Ricardo Araújo garante que os recursos para recuperação da via já foram aprovados e que os serviços de tapa-buracos são apenas paliativos. As obras estruturais devem começar em maio, período em que o chamado verão amazônico oferece melhores condições climáticas para intervenções mais robustas.

O plano prevê:

Reforço no pavimento com aplicação de macadame hidráulico (técnica que utiliza pedras britadas compactadas para formar uma base resistente)

Regularização da plataforma da estrada

Recapeamento asfáltico em trechos da variante

Recuperação de pontos críticos afetados por erosões

Novos contratos e licitações

O DNIT informou que está em fase final a formalização de um novo contrato referente ao chamado lote 10 da BR-364, com expectativa de que uma nova empresa assuma o trecho em breve, ampliando as frentes de trabalho na rodovia.

Além disso, o projeto de pavimentação dos primeiros 100 km, entre Sena Madureira e a ponte do Macapá (ou 20 km após Manoel Urbano), deve ser licitado ainda em março. O segundo lote, que deve cobrir o trecho de Manoel Urbano até Feijó, está previsto para junho e julho.

De acordo com informações divulgadas anteriormente, apenas o primeiro trecho (100 km) está orçado em aproximadamente R$ 850 milhões, e a recuperação completa da rodovia deve se estender até 2028.

Ponte do Tarauacá: entrega prevista para maio

Uma das obras mais aguardadas pelos usuários da BR-364 é a conclusão da ponte sobre o Rio Tarauacá, que levará o nome de Vitorino, em homenagem ao pai da vice-prefeita local. Segundo Ricardo Araújo, os serviços de prolongamento e adequação da ponte estão bastante avançados.

“Hoje nós já estamos com as lajes praticamente prontas. Faltam apenas três vigas para concluir e liberar todo o trânsito por cima da ponte”, explicou o superintendente. A previsão é que a estrutura seja entregue até o final de maio de 2026, após ajustes técnicos que causaram atrasos, mas garantiram a segurança da obra.

A ponte, aguardada há cerca de 16 anos entre discussões e execução, representa um marco para a mobilidade urbana e regional, beneficiando diretamente a população de Tarauacá e de toda a região.

Outra medida anunciada pelo DNIT é a aquisição de duas balanças para controlar o peso dos veículos que trafegam pela rodovia, coibindo o excesso de carga — um dos principais fatores apontados para a deterioração acelerada da pista. “Depois de quatro meses sem balança, conseguimos viabilizar duas para a BR, o que nos permitirá coibir o excesso de carga”, explicou Ricardo Araújo.

Espera por soluções definitivas

Enquanto as obras estruturantes não chegam, a BR-364 segue como símbolo da precariedade da infraestrutura no Acre, impondo riscos e prejuízos a quem depende dela diariamente. A rodovia é fundamental para o transporte de combustíveis, medicamentos e alimentos, e cada quilômetro restaurado representa a garantia de acesso a bens básicos e oportunidade de desenvolvimento econômico para mais de 70% da população acreana.

A expectativa dos usuários é que as promessas de melhoria saiam do papel e que a estrada, finalmente, ofereça condições dignas de tráfego, segurança e fluidez para quem precisa percorrer os mais de 600 quilômetros que ligam as duas principais cidades do estado.

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