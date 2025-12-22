Uma mulher de 36 anos, identificada apenas como Suzane, foi presa em flagrante na noite de sábado (20) pela Polícia Militar, suspeita de lesão corporal dolosa contra o ex-companheiro. A ocorrência foi registrada no bairro Telégrafo, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

De acordo com a PM, o próprio homem acionou a guarnição, que o encontrou trancado dentro do apartamento, enquanto a mulher permanecia em via pública. A vítima relatou que a ex-companheira chegou ao local e iniciou uma discussão. Em seguida, ele a conduziu até o portão de saída do imóvel.

Ainda conforme o relato, ao retornar para o apartamento, a mulher entrou correndo no local, alegando que havia outra pessoa com ele, e tentou invadir o imóvel à força. O homem afirmou que tentou contê-la, momento em que foi agredido com arranhões e mordidas.

Após conseguir retirar a mulher do local, a vítima acionou novamente a Polícia Militar. Ele informou ainda que já havia registrado boletim de ocorrência anteriormente contra a acusada.

Em sua versão, a mulher afirmou que manteve um relacionamento extraconjugal com o homem por cerca de três anos, que ainda mantinham contato e que nutria a esperança de reatar o relacionamento. Diante dos relatos, das lesões visíveis apresentadas pela vítima e da situação constatada no local, os policiais deram voz de prisão à suspeita, que foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.