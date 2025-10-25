Mulher é presa em Cruzeiro do Sul após esfaquear marido e quebrar motocicleta por ciúmes

Criminoso conhecido como “Chico” era apontado como chefe do tráfico e mandante de homicídios em Assis Brasil

Apontado pelas forças de segurança como o principal líder criminoso da região de fronteira entre o Acre, Bolívia e Peru, Denis Oliveira da Silva, conhecido como “Chico”, foi preso nesta sexta-feira (24) durante uma operação da Polícia Civil de Assis Brasil. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, da Coordenação de Recursos Especiais (CORE) e das delegacias de Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.

Devido ao alto grau de periculosidade e ao risco que representa à população, “Chico” será transferido para Rio Branco, onde ficará recluso na Unidade de Reintegração Social Antônio Amaro Alves, considerada de segurança máxima.

Segundo as investigações, o acusado é apontado como chefe do tráfico de drogas em Assis Brasil e em boa parte da faixa de fronteira com os países vizinhos. Ele também é investigado por envolvimento em três homicídios recentes na região e por ordenar execuções e punições conhecidas como “disciplinas” contra rivais, incluindo indígenas.

No momento da prisão, “Chico” foi flagrado com uma pistola calibre 9 mm, arma que, segundo a polícia, teria sido usada em execuções ocorridas na fronteira.

O criminoso responderá por porte ilegal de arma de uso restrito, homicídio, liderança em organização criminosa, tráfico internacional de drogas, tentativa de homicídio, associação ao tráfico e corrupção de menores.

Outros integrantes da facção comandada por ele, também envolvidos em crimes graves na fronteira, deverão ser encaminhados ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) em presídio de segurança máxima na capital acreana.

