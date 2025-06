Mulher sai para prestar depoimento e acaba presa em delegacia de Rio Branco

Pesquisa do IBGE mostra que idade média para ter filhos subiu de 16,6 para 27 anos em 12 anos, enquanto número médio de filhos caiu 27% no período

Dados do Censo Demográfico 2022 revelam uma transformação no perfil da maternidade no Acre. Segundo o IBGE, a idade média em que as mulheres acreanas têm o primeiro filho saltou de 16,6 anos em 2010 para 27 anos em 2022 – o menor aumento percentual (1,5%) entre todos os estados, mantendo o Acre na terceira posição entre as unidades da federação com maternidade mais precoce, atrás apenas de Pará (26,8 anos) e Roraima (26,9 anos).

O estudo aponta outras mudanças significativas:

Queda de 27,27% no número médio de filhos por mulher (de 4,4 em 2010 para 3,2 em 2022)

Aumento de 60% na proporção de mulheres sem filhos aos 50 anos (de 8,5% para 13,6%)

Os números refletem uma tendência nacional de redução da fecundidade e postergação da maternidade, ainda que em ritmo mais lento no Acre comparado a outros estados. Especialistas atribuem as mudanças a fatores como maior acesso a métodos contraceptivos, ampliação da escolaridade feminina e inserção das mulheres no mercado de trabalho.

