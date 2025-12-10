Mulher é presa com revólver durante ação da Força Tática na Capital do Acre

Uma mulher de 55 anos foi presa na noite desta quarta-feira (10) durante patrulhamento da Força Tática do 2º Batalhão, no bairro Belo Jardim 2, segundo distrito de Rio Branco. A guarnição havia recebido a informação de que uma pessoa estaria transportando uma arma de fogo pela região.

Ao chegar à Rua 13 de Maio, os policiais localizaram a suspeita caminhando em via pública. Ao notar a aproximação da equipe, ela tentou se esconder no terreno de uma residência, mas acabou abordada. Durante a busca pessoal, os militares encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições intactas.

Segundo a polícia, a arma pertence ao filho da mulher, apontado como integrante de uma facção criminosa que atua no bairro. Mais cedo, durante outro patrulhamento, vários suspeitos teriam fugido ao avistar a guarnição, deixando a arma escondida. A função da mulher seria resgatar o armamento e entregá-lo ao filho.

Diante do flagrante por porte ilegal de arma de fogo, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde foram tomadas as medidas cabíveis.

