Mulher é presa com 2 kg de “skunk” durante operação da Polícia Civil em Manoel Urbano

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), realiza neste mês de junho três leilões eletrônicos para a venda de bens móveis inservíveis e veículos recuperáveis pertencentes ao patrimônio público, com abertura a partir das 8h. Os certames serão efetuados de forma exclusiva pela internet, por meio do portal https://leiloes.ac.gov.br/gplg.

O primeiro certame, o Leilão Eletrônico nº 04/2025 está marcado para a próxima segunda-feira, 16, e se dá em parceria com o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre). Estão disponíveis itens diversos, como mobiliário, equipamentos de refrigeração, máquinas, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos de informática e bicicletas, todos classificados como sucata.

Já o segundo certame, Leilão Eletrônico nº 05/2025 está marcado para o dia 23 de junho, segunda-feira, e resulta de parceria com o Instituto de Previdência do Acre (Acreprevidência) e também disponibiliza bens sob a condição de sucata. Entre os itens estão equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos, máquinas, mobiliário e câmeras filmadoras.

Por fim, o Leilão Eletrônico nº 06/2025 será promovido pela própria Sead, no dia 30 de junho. Nesse certame, os bens disponibilizados são veículos classificados como recuperáveis, que poderão ser regularizados e utilizados, conforme os critérios estabelecidos em edital.

A visitação dos lotes estará disponível até dois dias úteis antes da realização de cada leilão, nos locais especificados nos editais, com atendimento das 8h às 14h. Podem participar dos certames pessoas físicas e jurídicas que estejam devidamente cadastradas no Sistemas Eletrônico de Leilões (SEL/AC).

Os compradores dos itens arrematados terão até três dias úteis após o término do certame para efetuar o pagamento. A quitação deverá ser feita por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), disponível do sistema SEL. Após o pagamento, os arrematantes terão o prazo de 15 dias para a retirada dos bens, apresentando os documentos exigidos.

Mais informações sobre o certame podem ser obtidas pelo e-mail da Comissão Permanente de Alienação de Bens Móveis da Sead, na Rua do Aviário, nº 253, bairro Aviário, das 7h30 às 13h30, ou pelo e-mail: [email protected].

