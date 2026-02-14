Mulher é presa após roubo no Centro de Cruzeiro do Sul e afirma estar grávida de quatro meses

Uma mulher de 23 anos, identificada como Renaira, foi presa pela Polícia Militar na sexta-feira, 13, em Cruzeiro do Sul, logo após cometer um roubo no Centro da cidade. A prisão ocorreu nas proximidades da Ponte da União, onde a suspeita declarou estar grávida de quatro meses.

De acordo com a vítima, uma mulher de 51 anos, o crime aconteceu na Avenida Joaquim Távora. A autora teria se aproximado e, colocando a mão por baixo da blusa para simular que estava armada, anunciou o assalto e subtraiu um aparelho celular e outros objetos pessoais.

Após análise das imagens de câmeras de segurança, os policiais reconheceram a suspeita, que já possui envolvimento em outras ocorrências relacionadas a crimes contra o patrimônio, inclusive pelo mesmo modus operandi.

Renaira foi localizada nas proximidades da Ponte da União. No momento da abordagem, ela fazia uso de entorpecentes e estava em posse de uma faca de mesa. A suspeita confessou o roubo, entregou o celular subtraído e indicou o local onde estavam os demais pertences da vítima.

Diante dos fatos, a equipe policial deu voz de prisão pelo crime de roubo e conduziu a mulher à Delegacia de Polícia Civil, onde ela reiterou estar grávida.