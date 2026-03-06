Mulher é presa após perseguição policial e direção perigosa em Cruzeiro do Sul

Uma mulher de 43 anos, identificada como Maria Suelem, foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Acre na noite desta quinta-feira (5) em Cruzeiro do Sul, após uma perseguição policial. Ela conduzia uma motocicleta, avançou sinais vermelhos, quase atropelou crianças e estava com cigarros de maconha. A condutora também possuía a Carteira Nacional de Habilitação suspensa.

Segundo a polícia, a guarnição realizava patrulhamento na Travessa Mário Lobão, nas proximidades do Mercado Beira Rio, quando avistou uma motocicleta trafegando em zigue-zague. A condutora utilizava o capacete de forma inadequada, apenas apoiado sobre a testa.

Os policiais deram voz de parada, mas a mulher desobedeceu e iniciou fuga. Durante o acompanhamento, ela avançou dois semáforos vermelhos e quase atropelou crianças que atravessavam na faixa de pedestres.

A suspeita foi abordada em frente à quadra de esportes do bairro Várzea. Durante consulta ao sistema Getran, os policiais constataram que a condutora estava com a habilitação cassada, o que configura crime de trânsito.

Ainda de acordo com a ocorrência, a mulher admitiu ter utilizado maconha momentos antes de conduzir a motocicleta, o que também caracteriza infração penal. Com ela foram encontrados dois cigarros da droga.

Diante da situação, Maria Suelem recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Polícia Civil do Acre para os procedimentos cabíveis.