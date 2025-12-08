Conecte-se conosco

Geral

Mulher é presa após festa com som alto e cheiro de maconha incomodar vizinhança em Cruzeiro do Sul

Publicado

2 horas atrás

em

Ocorrência foi registrada no bairro Oscar Trovão; suspeita resistiu à ação policial e acabou detida por perturbação do sossego e desobediência.

Uma mulher foi presa em flagrante na madrugada deste domingo (7) no bairro Oscar Trovão, em Cruzeiro do Sul, após vizinhos acionarem a Polícia Militar para denunciar uma festa que ocorria desde a noite anterior, com som alto e suspeita de uso de maconha.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que o volume do som era extremamente elevado, causando incômodo generalizado. Além disso, foi sentido um forte odor de maconha vindo da residência.

A proprietária do equipamento tentou desligar o som quando orientada pelos militares, porém a irmã dela, identificada como Daiane, estava bastante alterada e passou a questionar a presença da guarnição, recusando-se a encerrar a festa e dificultando a ação policial.

Diante da resistência, Daiane foi presa pelos crimes de perturbação do sossego e desobediência. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Geral

Homem armado com terçado invade escola em Rio Branco, rouba alunos e agride adolescente

Publicado

2 horas atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Imagens da DCORE mostram criminoso circulando pelo pátio da Escola Clícia Gadelha, roubando dois celulares e fugindo com bicicleta mesmo após ser confrontado por segurança armado.

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) analisam imagens das câmeras de monitoramento da Escola de Ensino Médio Professora Clícia Gadelha, localizada na Estrada do São Francisco, em Rio Branco, para identificar o homem que invadiu o estabelecimento armado com um terçado e agrediu alunos durante um assalto.

A invasão ocorreu na manhã da última sexta-feira (5) e provocou pânico entre estudantes, professores e funcionários. As imagens registram o momento em que o criminoso caminha pela lateral da escola e ataca o primeiro aluno, roubando o celular. Em seguida, ele entra por um portão lateral.

Dentro da instituição, o homem pega uma bicicleta e se prepara para sair, quando percebe outro estudante sentado e usando o telefone. Ele saca o terçado da cintura, aborda o jovem, que entrega o aparelho sem resistência. Mesmo assim, o agressor o atinge com a lâmina de lado, causando hematomas, mas sem ferimentos profundos.

Ao se dirigir para a saída, o assaltante é surpreendido por um segurança que aponta uma arma de fogo em sua direção. O criminoso, no entanto, não se intimida, ergue novamente o terçado e foge levando a bicicleta e os dois celulares.

A ação criminosa aumentou a preocupação de pais e responsáveis, que temem pela segurança dos estudantes e pedem medidas urgentes para reforçar a proteção na escola. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Geral

Homem é preso após ameaçar filho de 13 anos com faca em Cruzeiro do Sul

Publicado

2 horas atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Adolescente fugiu para evitar agressão; suspeito estava embriagado e foi detido pela Polícia Militar no Conjunto Cumarú.

Foto ilustrativa/ Reprodução

Um homem identificado como José Pereira da Silva foi preso em flagrante neste domingo (7) no Conjunto Cumarú, em Cruzeiro do Sul, após ameaçar de morte o próprio filho, de 13 anos, utilizando uma faca.

Segundo testemunhas, José chegou à residência em visível estado de embriaguez alcoólica e iniciou uma discussão com o adolescente. Durante o desentendimento, ele pegou uma faca e passou a ameaçar o filho, que, temendo pela própria vida, conseguiu fugir.

A Polícia Militar foi acionada, prendeu o suspeito e apreendeu a arma utilizada na ameaça. José Pereira da Silva foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde ficaram adotadas as providências cabíveis.

Geral

Preso em flagrante por importunação sexual em Cruzeiro do Sul

Publicado

2 horas atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Homem de 58 anos resistiu à prisão após tocar adolescente de 17 anos em via pública

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante neste domingo (7) após importunar sexualmente uma adolescente de 17 anos na Avenida Copacabana, em Cruzeiro do Sul. Rosenir José Pereira da Silva foi detido por uma guarnição da Polícia Militar que patrulhava a região, em frente à Escola Absolom Moreira.

De acordo com testemunhas, a vítima, abalada e chorando, confirmou que o homem tocou sua região íntima. Alertada por um transeunte, a equipe policial localizou o suspeito nas imediações. Rosenir resistiu à prisão, mas foi algemado e encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos legais. O caso foi registrado como crime de importunação sexual.

