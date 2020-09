Uma jovem de 25 anos foi presa em flagrante, nessa sexta-feira (18), por maus-tratos contra o filho recém-nascido de apenas 28 dias.

Após uma denúncia, a Polícia Militar encontrou a mulher deitada no chão com o bebê na frente de uma casa abandonada no bairro Copacabana, próximo ao presídio feminino de Tarauacá, no interior do Acre.