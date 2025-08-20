Mulher é morta a facadas pelo marido no interior do Acre

Geral
Polícia Civil prende autor de feminicídio em Tarauacá
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia-Geral de Tarauacá, prendeu na manhã desta quarta-feira, 20, D. dos S. O., de 31 anos, suspeito de assassinar a companheira Erilene da Silva Costa com múltiplas facadas. A ação integra a Operação Shamar 2025, que combate a violência doméstica e familiar contra a mulher.
De acordo com as investigações, o crime ocorreu no beco do Altas Horas, no bairro Centro. Assim que a equipe tomou conhecimento do caso, deslocou-se imediatamente para o local e para o hospital de Tarauacá para coleta de informações e entrevistas. Com base nos dados levantados, os policiais identificaram a possível localização do suspeito no bairro Conquista, uma área de difícil acesso e restrita no município.
A diligência rápida e técnica resultou na captura do autor, que confessou o crime durante o procedimento inicial. A Polícia Civil também apreendeu a arma branca utilizada no feminicídio.
“Foi um trabalho investigativo intenso, que exigiu respostas rápidas. Atuamos de forma integrada para localizar e prender o suspeito, garantindo que ele responda pelo crime cometido. Nosso compromisso é proteger a vida e combater a violência doméstica em todas as suas formas”, afirmou a autoridade policial.
A Polícia Civil ainda revelou que D. dos S. O. possui histórico de violência doméstica em relacionamentos anteriores. O detido foi encaminhado à delegacia e ficará à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
As investigações seguem para apurar os detalhes do crime, incluindo a oitiva de eventuais testemunhas e o esclarecimento das circunstâncias que motivaram o feminicídio.
Fonte: PCAC
Polícia Civil prende acusado de roubo a farmácia em Rodrigues Alves
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, cumpriu na última terça-feira, 19, um mandado de prisão contra um indivíduo acusado de participar de um roubo a uma farmácia ocorrido em fevereiro deste ano, no município.
Segundo o delegado Marcilio Laurentino, responsável pelo caso, o suspeito teria atuado em parceria com o frente de uma facção criminosa, utilizando arma de fogo para subtrair valores do estabelecimento. Outro envolvido no crime, que teria participado diretamente da ação, já havia sido preso anteriormente.
“Assim que tomamos conhecimento do crime, instauramos o Inquérito Policial e realizamos diligências para identificar todos os envolvidos. Representamos pela prisão do investigado, e a Justiça acolheu nosso pedido, expedindo o mandado que foi cumprido hoje”, destacou o delegado Marcilio Laurentino.
Após ser capturado, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Rodrigues Alves e passará por audiência de custódia, onde a Justiça decidirá sobre a manutenção de sua prisão.
Fonte: PCAC
Polícia Civil prende conselheiro tutelar suspeito de importunação sexual contra adolescente em Rio Branco
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), prendeu na manhã desta quarta-feira, 20, o conselheiro tutelar J.R.L., de 40 anos, suspeito de cometer o crime de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos, no bairro Bela Vista, em Rio Branco.
Segundo as investigações, o suspeito, que era vizinho da vítima, enviava mensagens pedindo que a adolescente enviasse selfies, além de chamá-la para sair. A situação se agravou quando ele passou a alisar as pernas e coxas da vítima e a enviar mensagens de teor sexual, instigando-a a ter relações íntimas com ele.
A adolescente relatou os fatos à mãe, que procurou a DECAV e registrou a ocorrência. A delegada responsável pelo caso, Carla Fabíola, indiciou o suspeito pelo crime de importunação sexual. A 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco expediu o mandado de prisão preventiva, que foi cumprido pela equipe de investigação da DECAV na manhã de hoje.
Para a delegada Carla Fabíola Coutinho, a prisão reforça o compromisso da Polícia Civil em proteger crianças e adolescentes e coibir práticas criminosas dessa natureza.
“A atuação da nossa equipe é firme e rápida em casos como esse. Não toleramos qualquer tipo de abuso contra crianças e adolescentes e estamos empenhados em dar uma resposta à sociedade, garantindo que esses crimes sejam devidamente investigados e os responsáveis responsabilizados”, destacou.
Após a prisão, J.R.L. foi conduzido à sede da DECAV e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil orienta a população a denunciar qualquer situação de abuso ou assédio envolvendo crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma sigilosa pelos canais oficiais de atendimento.
