Mulher é morta a facadas pelo marido no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia-Geral de Tarauacá, prendeu na manhã desta quarta-feira, 20, D. dos S. O., de 31 anos, suspeito de assassinar a companheira Erilene da Silva Costa com múltiplas facadas. A ação integra a Operação Shamar 2025, que combate a violência doméstica e familiar contra a mulher.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no beco do Altas Horas, no bairro Centro. Assim que a equipe tomou conhecimento do caso, deslocou-se imediatamente para o local e para o hospital de Tarauacá para coleta de informações e entrevistas. Com base nos dados levantados, os policiais identificaram a possível localização do suspeito no bairro Conquista, uma área de difícil acesso e restrita no município.

A diligência rápida e técnica resultou na captura do autor, que confessou o crime durante o procedimento inicial. A Polícia Civil também apreendeu a arma branca utilizada no feminicídio.

“Foi um trabalho investigativo intenso, que exigiu respostas rápidas. Atuamos de forma integrada para localizar e prender o suspeito, garantindo que ele responda pelo crime cometido. Nosso compromisso é proteger a vida e combater a violência doméstica em todas as suas formas”, afirmou a autoridade policial.

A Polícia Civil ainda revelou que D. dos S. O. possui histórico de violência doméstica em relacionamentos anteriores. O detido foi encaminhado à delegacia e ficará à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

As investigações seguem para apurar os detalhes do crime, incluindo a oitiva de eventuais testemunhas e o esclarecimento das circunstâncias que motivaram o feminicídio.

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários