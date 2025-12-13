Mulher é morta a facadas em Rio Branco; namorado, monitorado por tornozeleira, é principal suspeito

Vítima de 46 anos foi encontrada pela filha; suspeito cortou o equipamento eletrônico e tentou simular suicídio, segundo polícia

A auxiliar administrativa Maria da Conceição Ferreira da Silva Lima, de 46 anos, foi encontrada morta a golpes de faca dentro da própria casa na tarde deste sábado (13), no loteamento Jardim São Francisco, no bairro Panorama. O principal suspeito é o atual namorado da vítima, Antônio José Barbosa Pinto, de 54 anos, que estava sendo monitorado pela Justiça com tornozeleira eletrônica e já tem passagem por homicídio.

A filha de Maria, identificada como Carol, chegou ao local por volta do meio-dia e encontrou a mãe caída perto da cama, ensanguentada e com uma faca ao lado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

De acordo com a polícia, Antônio José teria cortado a tornozeleira por volta das 4h e, após o crime, tentado simular um suicídio, colocando a faca na mão da vítima. Ele também teria cortado o fio de uma câmera de segurança de um vizinho para evitar ser filmado ao deixar a residência.

A área foi isolada pela Polícia Militar e periciada pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia busca o suspeito, que segue foragido.

