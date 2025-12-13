Conecte-se conosco

Mulher é morta a facadas em Rio Branco; namorado, monitorado por tornozeleira, é principal suspeito

18 minutos atrás

Vítima de 46 anos foi encontrada pela filha; suspeito cortou o equipamento eletrônico e tentou simular suicídio, segundo polícia

Maria da Conceição Ferreira da Silva Lima, de 46 anos, foi encontrado morta ao lado da cama da sua residência, localizada na Rua Majestade, no bairro Panorama, região do bairro São Francisco, em Rio Branco. Foto: captada 

A auxiliar administrativa Maria da Conceição Ferreira da Silva Lima, de 46 anos, foi encontrada morta a golpes de faca dentro da própria casa na tarde deste sábado (13), no loteamento Jardim São Francisco, no bairro Panorama. O principal suspeito é o atual namorado da vítima, Antônio José Barbosa Pinto, de 54 anos, que estava sendo monitorado pela Justiça com tornozeleira eletrônica e já tem passagem por homicídio.

A filha de Maria, identificada como Carol, chegou ao local por volta do meio-dia e encontrou a mãe caída perto da cama, ensanguentada e com uma faca ao lado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

De acordo com a polícia, Antônio José teria cortado a tornozeleira por volta das 4h e, após o crime, tentado simular um suicídio, colocando a faca na mão da vítima. Ele também teria cortado o fio de uma câmera de segurança de um vizinho para evitar ser filmado ao deixar a residência.

A filha de Maria, identificada como Caroline da Silva, informou que tentou contato com a mãe desde cedo, através de ligações e mensagens via WhatsApp, porém, sua mãe não respondia. Foto: captada 

A área foi isolada pela Polícia Militar e periciada pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia busca o suspeito, que segue foragido.

De acordo com informações da polícia, o principal suspeito é o companheiro da vítima, o monitorado da Justiça identificado como Antônio José Barbosa Pinto, de 54 anos. Foto: captada 

Santa Cruz goleia Atlético Maringaense e vai decidir a MGF Cup

6 horas atrás

13 de dezembro de 2025

O Santa Cruz goleou o Atlético Maringaense por 5 a 1 nesta sexta, 12, no estádio municipal Orlando Péron em Floraí, no Paraná, e garantiu uma vaga na decisão da MGF Cup Sub-16. Mussarela, Samuel, JV, Alexsander e Micael (contra) marcaram os gols da Capivara.

“Fizemos uma partida equilibrada desde o início e conquistamos uma grande vitória. O momento, agora, é para descansar e começar a pensar na decisão”, declarou o técnico Maydenson Costa.

Final contra o ProSol

O Santa Cruz enfrenta o ProSol na decisão da MGF Cup nesta sexta, 13, às 12 horas (hora Acre), no estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná.￼Foto Santa Cruz: Jogadores do Santa Cruz comemoraram a vaga na final do torneio

Santa Cruz vence o Furacão do Norte nas penalidades e é tricampeão Estadual

6 horas atrás

13 de dezembro de 2025

Foto Sueli Rodrigues: Jogadores do Santa Cruz comemoram a conquista do tri

Depois de um empate por 0 a 0 no tempo normal, o Santa Cruz venceu o Furacão do Norte por 4 a 3, nas penalidades, nesta sexta, 12, no Tonicão, e conquistou o tricampeonato Estadual Sub-13.

Muito disputado

Santa Cruz e Furacão do Norte realizaram uma partida bem disputada desde o início. Com 1 minuto de jogo, o atacante Edson, do Santa Cruz, foi expulso do jogo após uma entrada forte no lateral Miguel, do Furacão Norte.

O Furacão tentou pressionar, mas o Santa Cruz marcou forte. Na segunda etapa, as duas criaram poucas oportunidades e a decisão foi para as penalidades.

Isaac garantiu o título

O goleiro Marcos, do Furacão, defendeu as duas primeiras cobranças do Santa Cruz e garantiu uma boa vantagem. Na sequência da disputa, o goleiro Isaac fez quatro defesas e o Santa Cruz comemorou a conquista.

Santa Cruz e Furacão fizeram um jogo de muita marcação

Brasileia venceu o Fluminense da Bahia e é finalista da Série A

6 horas atrás

13 de dezembro de 2025

Foto João Valente: Brasileia contou com apoio da torcida para garantir uma vaga na final

O Brasileia venceu o Fluminense da Bahia por 6 a 3, no tempo normal, e 4 a 1, na prorrogação, nesta sexta, 12, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, e garantiu uma vaga na final do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. A equipe do Brasileia volta a decisão do torneio mais importante da temporada.

Segundo finalista

O segundo finalista do Estadual será definido neste sábado, 13, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro da Silva Mota, em Xapuri, no confronto entre Atlético Xapuriense e Quinari. Os donos da casa venceram o primeiro jogo por 5 a 3, em Senador Guiomard, e por isso jogam pelo o empate.

Finais nos dias 20 e 27

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para os dias 20 e 27 deste mês as finais do Estadual. A equipe campeã garante vaga na Taça Brasil em 2026.

