Mulher é ferida a golpes de faca pela ex-companheira em Rio Branco

Vítima de 40 anos foi socorrida pelo Samu em estado estável; apesar da agressão, pediu a liberação da autora

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado na manhã desta terça-feira (2) para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A vítima, identificada como Dieyne do Araujo Nascimento, de 40 anos, foi encontrada em via pública com ferimentos no braço, perna e mão direita. Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizada, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro da capital em estado de saúde estável.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, a agressora é a ex-companheira de Dieyne, que não teria aceitado o fim do relacionamento. Durante uma discussão, ela desferiu três golpes de faca contra a vítima.

Apesar da violência sofrida, Dieyne pediu que a ex-companheira fosse liberada e afirmou que não pretende registrar queixa formal. Ela informou que solicitará apenas uma medida protetiva na delegacia.

A Polícia Militar atendeu ao pedido e liberou a autora no local. O caso deve ser acompanhado pela autoridade policial competente.

