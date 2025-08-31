Mulher é esfaqueada pelo marido após anunciar separação em Rio Branco

Agressor de 37 anos foi preso em flagrante no bairro Sobral; vítima de 29 anos sobreviveu ao ataque

Sara Machado de Souza, de 29 anos, foi ferida com uma facada pelo marido, José Claudio de Souza Freitas, de 37, durante uma discussão na noite de sábado (30), no bairro Sobral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo o registro policial, o casal vinha discutindo há cerca de uma semana. No dia do crime, após retornarem do trabalho e visitarem uma vizinha, Sara foi avisada pela filha de que o maleiro da residência havia caído. Ao voltar para casa para organizar os pertences, a jovem anunciou que queria se separar.

Durante o desentendimento, José Claudio pegou uma faca e golpeou a esposa pelas costas, logo na entrada da residência. Em seguida, ele fugiu. A vítima relatou que nunca havia sido agredida anteriormente pelo companheiro.

Policiais militares do 1º Batalhão foram acionados, colheram informações e localizaram o suspeito nas proximidades. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Equipe de Pronto Emprego (EPE).

