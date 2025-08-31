Geral
Mulher é esfaqueada pelo marido após anunciar separação em Rio Branco
Agressor de 37 anos foi preso em flagrante no bairro Sobral; vítima de 29 anos sobreviveu ao ataque
Sara Machado de Souza, de 29 anos, foi ferida com uma facada pelo marido, José Claudio de Souza Freitas, de 37, durante uma discussão na noite de sábado (30), no bairro Sobral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.
Segundo o registro policial, o casal vinha discutindo há cerca de uma semana. No dia do crime, após retornarem do trabalho e visitarem uma vizinha, Sara foi avisada pela filha de que o maleiro da residência havia caído. Ao voltar para casa para organizar os pertences, a jovem anunciou que queria se separar.
Durante o desentendimento, José Claudio pegou uma faca e golpeou a esposa pelas costas, logo na entrada da residência. Em seguida, ele fugiu. A vítima relatou que nunca havia sido agredida anteriormente pelo companheiro.
Policiais militares do 1º Batalhão foram acionados, colheram informações e localizaram o suspeito nas proximidades. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Equipe de Pronto Emprego (EPE).
Homem é esfaqueado pelo enteado após agredir esposa em Rio Branco
Caso ocorreu na noite de sábado (30), no bairro Montanhês; vítima foi socorrida em estado estável
André Santos da Silva, de 34 anos, foi ferido com um golpe de faca na noite deste sábado (30), dentro de sua residência localizada na Rua Porto Velho, no bairro Montanhês, em Rio Branco.
De acordo com a Polícia, André teria iniciado uma discussão e agredido a esposa. Ao ouvir os gritos da mãe, o filho dela interveio e atingiu o padrasto com uma facada nas costas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Após receber os primeiros atendimentos, André foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.
Policiais militares do 3º Batalhão estiveram na cena do crime, colheram informações e realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.
O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Motociclista de aplicativo e passageira ficam feridos em grave acidente em Rio Branco
Colisão entre moto e carro ocorreu na manhã deste domingo (31), no bairro Dom Giocondo; condutor está em estado grave
O motociclista de aplicativo Jamil Alisson da Silva, de 43 anos, e sua passageira, Ismar de Souza Ventura, de 63, ficaram feridos após uma colisão entre uma moto e um carro na manhã deste domingo (31), no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua São Paulo, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.
Segundo informações, Jamil seguia no sentido bairro-centro quando um veículo Sandero avançou o cruzamento e atingiu a motocicleta. Com o impacto, o condutor foi lançado contra um poste, sofrendo fratura no tórax. Já a passageira foi arrastada pelo carro, apresentando fratura exposta na perna e escoriações pelo corpo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deslocou duas ambulâncias ao local. As vítimas receberam atendimento inicial e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O motociclista permanece em estado grave, enquanto a passageira está estável.
Familiares das vítimas estiveram no local e fizeram um acordo verbal, resultando na remoção da moto e do carro envolvidos no acidente.
VÍDEO: Carro é destruído por incêndio no Ramal do Rio Pardo, em Tarauacá
Veículo conduzido por pastor pegou fogo após descer ladeira de ré; ninguém ficou ferido
Um carro foi totalmente destruído por um incêndio na tarde deste domingo (31), no Ramal do Rio Pardo, zona rural de Tarauacá, no interior do Acre.
De acordo com informações, o motorista, identificado como pastor Antônio, tentou subir uma ladeira quando o veículo perdeu força e desceu de ré. Logo em seguida, o automóvel começou a pegar fogo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou o carro já tomado pelas chamas. Como o incêndio ameaçava se espalhar pela vegetação, os militares precisaram agir rapidamente para conter o fogo e evitar maiores danos.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os prejuízos foram apenas materiais.
