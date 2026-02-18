Cotidiano
Mulher é esfaqueada em Sena Madureira; ex-companheiro é o suspeito
Na manhã desta quarta-feira (18), um crime com características de tentativa de feminicídio foi registrado no bairro conhecido como Invasão, em Sena Madureira. A vítima é uma mulher que teria sido atacada pelo ex-companheiro, identificado popularmente como “Zé do Morro”.
Segundo informações repassadas por moradores, a agressão ocorreu com o uso de faca. A mulher foi atingida no braço e na região do abdômen e perdeu muito sangue antes de ser socorrida. Ela foi encaminhada ao hospital João Câncio Fernandes para atendimento médico.
Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima ensanguentada e o local do crime marcado por manchas de sangue, evidenciando a violência da ação.
O caso será investigado pela polícia, que deve apurar as circunstâncias da tentativa de feminicídio.
Até o fechamento desta matéria, o suspeito não havia sido localizado. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.
Philippe Coutinho anuncia saída do Vasco e cita saúde mental após críticas da torcida
Meia afirma estar “muito cansado”, nega desrespeito ao clube e recebe apoio de Neymar e outros jogadores
Correios retomam atendimento a partir das 12h nesta Quarta-Feira de Cinzas
No Acre, as agências dos Correios voltam a atender o público a partir do meio-dia desta Quarta-Feira de Cinzas (18), após a suspensão dos serviços durante o período de Carnaval.
Não houve expediente nas unidades na segunda e terça-feira. Já nesta quarta-feira, o atendimento ao público será realizado das 12h às 15h no estado, respeitando o intervalo equivalente ao horário nacional.
A entrega de encomendas também será retomada a partir das 12 no Acre, acompanhando a reabertura das agências.
Ivan Mazzuia quer tirar treinamentos do Marinho Monte
Com a definição da data do confronto diante do Águia, em Marabá, no Pará, na quarta, 25, às 18 horas (hora Acre), pela 2ª fase da Copa do Brasil, o técnico Ivan Mazzuia quer tirar os próximos treinamentos do Marinho Monte. A ideia é trabalhar na Arena da Floresta, Tonicão e CT do Cupuaçu.
“Vamos oficializar os pedidos nesta quarta(18) e o objetivo é elevar o nível dos trabalhos em gramados melhores. O objetivo é realizar os treinos nos horários disponíveis”, explicou Ivan Mazzuia.
Grupo completo
Ivan Mazzuia terá o grupo completo para o jogo contra o Águia. O Tricolor precisa vencer a partida no Zinho Oliveira para garantir uma vaga na terceira fase do torneio.
“Esse é um jogo importante na parte esportiva e financeira. Precisamos chegar em Marabá com chances de classificar”, comentou o treinador.
Vai pedir
A diretoria do Independência vai oficializar nesta quarta(18) o pedido da mudança na data da partida contra a Adesg, jogo programado para fechar a 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Tricolor quer jogar na segunda, 2 de março.
