Cotidiano

Mulher é esfaqueada em Sena Madureira; ex-companheiro é o suspeito

Publicado

16 minutos atrás

em

Na manhã desta quarta-feira (18), um crime com características de tentativa de feminicídio foi registrado no bairro conhecido como Invasão, em Sena Madureira. A vítima é uma mulher que teria sido atacada pelo ex-companheiro, identificado popularmente como “Zé do Morro”.

Segundo informações repassadas por moradores, a agressão ocorreu com o uso de faca. A mulher foi atingida no braço e na região do abdômen e perdeu muito sangue antes de ser socorrida. Ela foi encaminhada ao hospital João Câncio Fernandes para atendimento médico.

Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima ensanguentada e o local do crime marcado por manchas de sangue, evidenciando a violência da ação.
O caso será investigado pela polícia, que deve apurar as circunstâncias da tentativa de feminicídio.

Até o fechamento desta matéria, o suspeito não havia sido localizado. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

Cotidiano

Philippe Coutinho anuncia saída do Vasco e cita saúde mental após críticas da torcida

Publicado

2 minutos atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

Meia afirma estar “muito cansado”, nega desrespeito ao clube e recebe apoio de Neymar e outros jogadores

O meia Philippe Coutinho falou pela primeira vez sobre sua saída do Vasco da Gama, nesta quarta-feira (18), por meio de uma publicação nas redes sociais. O jogador solicitou a rescisão contratual após uma sequência de críticas que se intensificaram no último sábado (14).

Na ocasião, o atleta deixou o campo vaiado e xingado pela torcida ao ser substituído na partida contra o Volta Redonda Futebol Clube, válida pelas quartas de final do Campeonato Carioca.

Na publicação, Coutinho afirmou que a decisão foi motivada por questões relacionadas à saúde mental e pelo desgaste emocional. “Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei”, declarou.

O meia também relatou que o momento em que retornou ao vestiário após a substituição foi determinante para perceber que seu ciclo no clube havia chegado ao fim. Apesar da saída, destacou gratidão pela oportunidade de defender o time que considera do coração e afirmou que sempre levará o Vasco consigo.

Apoio de colegas e estrelas do futebol

Após a publicação, o jogador recebeu manifestações de apoio de atletas do futebol brasileiro e internacional. Entre eles, Neymar, com quem atuou na seleção brasileira e atualmente defende o Santos Futebol Clube, escreveu: “Cabeça boa meu irmão, estou contigo sempre”.

O lateral Lucas Piton, companheiro de equipe no Vasco, também demonstrou solidariedade e classificou Coutinho como referência. Outras mensagens vieram de Lucas Moura, do São Paulo Futebol Clube, do argentino Emiliano Martínez — campeão mundial — e do ex-jogador Ricardo Oliveira, que desejaram força e melhoras ao meia.

Cotidiano

Correios retomam atendimento a partir das 12h nesta Quarta-Feira de Cinzas

Publicado

5 horas atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

No Acre, as agências dos Correios voltam a atender o público a partir do meio-dia desta Quarta-Feira de Cinzas (18), após a suspensão dos serviços durante o período de Carnaval.

Não houve expediente nas unidades na segunda e terça-feira. Já nesta quarta-feira, o atendimento ao público será realizado das 12h às 15h no estado, respeitando o intervalo equivalente ao horário nacional.

A entrega de encomendas também será retomada a partir das 12 no Acre, acompanhando a reabertura das agências.

Cotidiano

Ivan Mazzuia quer tirar treinamentos do Marinho Monte

Publicado

6 horas atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: Ivan Mazzuia quer um time competitivo em Marabá

Com a definição da data do confronto diante do Águia, em Marabá, no Pará, na quarta, 25, às 18 horas (hora Acre), pela 2ª fase da Copa do Brasil, o técnico Ivan Mazzuia quer tirar os próximos treinamentos do Marinho Monte. A ideia é trabalhar na Arena da Floresta, Tonicão e CT do Cupuaçu.

“Vamos oficializar os pedidos nesta quarta(18) e o objetivo é elevar o nível dos trabalhos em gramados melhores. O objetivo é realizar os treinos nos horários disponíveis”, explicou Ivan Mazzuia.

Grupo completo

Ivan Mazzuia terá o grupo completo para o jogo contra o Águia. O Tricolor precisa vencer a partida no Zinho Oliveira para garantir uma vaga na terceira fase do torneio.

“Esse é um jogo importante na parte esportiva e financeira. Precisamos chegar em Marabá com chances de classificar”, comentou o treinador.

Vai pedir

A diretoria do Independência vai oficializar nesta quarta(18) o pedido da mudança na data da partida contra a Adesg, jogo programado para fechar a 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Tricolor quer jogar na segunda, 2 de março.

