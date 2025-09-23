Mulher é encontrada morta dentro de sacos de juta na Zona Tickaloma

Vizinhos alertaram polícia ao sentir odor nauseabundo; autoridades suspeitam de feminicídio, mas ainda não emitiram comunicado oficial

Moradores da Zona Tickaloma, departamento de Potosí – Bolívia, fizeram uma descoberta macabra nesta quarta-feira (24): o corpo de uma mulher dentro de sacos de juta. O forte odor que exalava dos sacos alertou os vizinhos, que imediatamente acionaram a Polícia Civil.

De acordo com testemunhas, o cenário era de horror. A polícia foi chamada por volta do meio-dia, após residentes locais notarem o cheiro nauseabundo e investigarem sua origem. Ao se aproximarem dos sacos de juta abandonados, encontraram os restos mortais da vítima.

As autoridades suspeitam tratar-se de um feminicídio, mas ainda não emitiram nenhum comunicado oficial sobre o caso. A identidade da mulher também permanece desconhecida. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para coletar evidências e iniciar as investigações.

Este é o segundo caso de violência contra a mulher registrado na região neste mês. A população local está assustada com a brutalidade do crime e cobra respostas das autoridades. Qualquer informação sobre o caso pode ser repassada anonimamente para a Polícia Civil.

