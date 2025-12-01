Geral
Mulher é encontrada morta dentro de residência no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco
Perícia investiga causa da morte; vítima era dependente química e paciente psiquiátrica
Uma mulher identificada como Arlene dos Santos da Silva, de 32 anos, foi encontrada morta na noite desta segunda-feira (1º) dentro de uma residência no Beco São Domingos, no bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo o proprietário da casa, João da Costa Souza, Arlene chegou ao local por volta das 9h, pediu um cigarro e bebida e depois se deitou em uma cama. Ele relatou que saiu em seguida e, ao retornar por volta das 18h, encontrou a amiga sem vida.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Os profissionais verificaram a presença de sangue no travesseiro, mas, impossibilitados de atestar o óbito, solicitaram a presença da Polícia Militar.
A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Após os procedimentos, o corpo foi removido e levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames que devem determinar a causa da morte.
A cunhada da vítima informou à imprensa que Arlene era dependente química e paciente psiquiátrica.
A investigação inicial está a cargo da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil. O caso será posteriormente encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Homem sofre fratura no braço após ser agredido com pedaço de madeira em Rio Branco
Cunhado é apontado como autor da agressão e fugiu após o crime; vítima foi socorrida pelo Samu
Um homem identificado como Raimundo Canudos da Silva, de 56 anos, ficou ferido após ser agredido com um pedaço de madeira durante uma discussão na noite desta segunda-feira (1°), na Travessa Curitiba, bairro Eldorado, região alta de Rio Branco.
Segundo relatos de moradores, Raimundo e o cunhado — que não teve o nome divulgado — estavam ingerindo bebida alcoólica dentro da residência quando iniciaram uma discussão. Durante o conflito, o cunhado teria se armado com um pedaço de madeira e atingido Raimundo, fugindo em seguida e tomando rumo ignorado.
No momento da agressão, uma equipe do Suporte Básico do Samu retornava de outra ocorrência pela Estrada do São Francisco e foi abordada por populares pedindo socorro. Os profissionais prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.
Raimundo foi levado ao setor de Ortopedia, onde passou por avaliação médica. Ele teve fratura no braço direito, mas seu estado de saúde é considerado estável.
A Polícia Militar não chegou a ser acionada para atender a ocorrência.
Voos de Rio Branco por menos de R$ 800 para 3 cidades na Black Friday 2025
A data oficial da Black Friday 2025 foi no dia 28 de novembro, mas a primeira semana promete ser “recheada” de promoções para os consumidores do Acre. O Tudo Viagem encontrou voos de Rio Branco para 3 cidades por menos de R$ 800, valor com as taxas de embarques inclusas. O menor valor está disponível na promoção da Azul. A companhia está vendendo passagens de Rio Branco para Belo Horizonte (Confins) por apenas R$ 740 (ida e volta) em voo direto. (Confira detalhes na imagem abaixo).
Na promoção da Gol tem voo direto entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul pelo valor de R$ 740. Da capital acreana para Manaus a nossa equipe encontrou passagens aéreas pelo valor de R$ 777. A Gol é a única companhia que oferece voos sem escalas entre as duas capitais. Também pela Gol vale destacar os voos de Rio Branco para o Aeroporto de Guarulhos pelo valor de R$ 1.560.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 740 (ida e volta)
Pacotes de viagens em 10 vezes sem juros
As passagens aéreas são para viagens de janeiro a junho de 2026. Todas as passagens estão com as taxas de embarques inclusas. Na semana de encerramento da Black Friday tem várias opções de pacotes de viagens com descontos especiais em voo saindo do Acre. Além dos descontos, os pacotes poderão ser parcelados em 10 vezes sem juros.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 740 (ida e volta)
Joabe Lira destaca a importância da primeira eleição direta para juízes de paz no Acre
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, parabenizou o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e a população acreana pela realização da primeira eleição direta para juízes e juízas de paz do país. O pleito inédito ocorreu no último domingo, 30, e mobilizou os 22 municípios acreanos em um processo considerado histórico para a participação cidadã.
Ao todo, 303 candidaturas aptas disputaram as 24 vagas distribuídas pelo estado. Rio Branco reuniu o maior número de concorrentes — 101 inscritos para apenas três vagas. Cruzeiro do Sul veio em seguida, com 33 candidatos, e Sena Madureira teve 23. Nas demais cidades, a disputa variou entre quatro e 14 postulantes.
O presidente da Câmara ressaltou o simbolismo desse avanço institucional. “Essa eleição representa maturidade democrática e compromisso com a justiça comunitária. Foi emocionante ver a população indo às urnas para escolher pessoas que vão atuar diretamente na mediação de conflitos e no atendimento às famílias. Parabenizo o Tribunal de Justiça pela organização e todos os eleitores que participaram desse momento único.”, afirmou.
Em Rio Branco, foram eleitos: Alicia Thaís Rodrigues – 1.170 votos; Cleide Silva – 860 votos; e Frank Batista – 817 votos. Joabe desejou sorte aos três eleitos em Rio Branco e estendeu os cumprimentos aos demais escolhidos em todo o Acre.
“Parabenizo cada um dos 24 eleitos no estado. O Acre ganha quando a população participa e fortalece mecanismos de diálogo e conciliação. Conheço a Alicia e seu histórico de presença e disponibilidade nas comunidades, sempre contribuindo para o diálogo. Assim como Cleide e Frank, chega a uma função que exige equilíbrio, escuta e capacidade de acolher quem procura a Justiça de Paz.”
Por fim, Lira frisou sobre o papel de destaque do Acre ao ser o primeiro estado do país a colocar em prática a eleição direta para juízes e juízas de paz. “O Acre foi pioneiro e mostrou sua força. Esse modelo aproxima a população dos mecanismos de justiça e reforça a cultura do diálogo. Que os eleitos façam um mandato humano, responsável e comprometido com as comunidades.”, completou Joabe Lira.
