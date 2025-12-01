Mulher é encontrada morta dentro de residência no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco

Perícia investiga causa da morte; vítima era dependente química e paciente psiquiátrica

Uma mulher identificada como Arlene dos Santos da Silva, de 32 anos, foi encontrada morta na noite desta segunda-feira (1º) dentro de uma residência no Beco São Domingos, no bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo o proprietário da casa, João da Costa Souza, Arlene chegou ao local por volta das 9h, pediu um cigarro e bebida e depois se deitou em uma cama. Ele relatou que saiu em seguida e, ao retornar por volta das 18h, encontrou a amiga sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Os profissionais verificaram a presença de sangue no travesseiro, mas, impossibilitados de atestar o óbito, solicitaram a presença da Polícia Militar.

A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Após os procedimentos, o corpo foi removido e levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames que devem determinar a causa da morte.

A cunhada da vítima informou à imprensa que Arlene era dependente química e paciente psiquiátrica.

A investigação inicial está a cargo da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil. O caso será posteriormente encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Relacionado

Comentários