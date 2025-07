Mulher é encontrada morta dentro de casa em Rio Branco; causa pode ter sido infarto

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (8) no bairro Mocinha Magalhães; jovem de 15 anos foi intubado e levado em estado grave ao Pronto-Socorro

Um grave acidente envolvendo uma bicicleta motorizada e um ônibus foi registrado na tarde desta terça-feira (8), no cruzamento da Rua Tarauacá com a via principal do bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. Um adolescente de 15 anos, que retornava da escola e levava outro jovem na garupa, sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) grave após colidir violentamente contra a lateral do coletivo.

Segundo testemunhas, o ônibus se aproximava de uma parada quando o adolescente tentou atravessar a pista principal, mas não conseguiu frear a tempo, colidindo com força na parte traseira do veículo. Com o impacto, o jovem sofreu afundamento de crânio e caiu desacordado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. A equipe médica intubou e estabilizou o adolescente ainda no local, encaminhando-o em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A área foi isolada por agentes do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) para a realização da perícia. A bicicleta motorizada, segundo informações, foi retirada por colegas da vítima antes da chegada das autoridades.

O motorista do ônibus permaneceu no local, acionou a empresa responsável e colaborou com os trabalhos periciais. O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários