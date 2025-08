Mulher é baleada na cabeça na Estrada do Pacífico e deixada no hospital em Brasiléia

Família foi arremessada para fora da pista; criança saiu ilesa e pais foram levados ao hospital

Vídeo e fotos: Marcus José e Keliton Diogo

Um acidente ocorrido no final da tarde deste sábado (2) deixou um casal ferido na BR-317, nas proximidades do km 35, sentido Brasiléia/Assis Brasil. José Arimateia de Siqueira, sua esposa Guiomar Vieira de Carvalho, de 38 anos, e a filha menor do casal, de 11 anos, trafegavam em uma motocicleta quando foram atingidos por uma caminhonete, o que os fez sair da pista e cair em um barranco.

De acordo com informações preliminares, o motorista da caminhonete — que ainda não foi identificado — parou para prestar socorro ao perceber a gravidade da situação. Um terceiro que passava no local, se dirigiu a uma propriedade próxima e acionou o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe de resgate ao local.

Também foi informado que uma ambulância que se estaria retornando para a cidade de Assis Brasil, passava no local e prestou os primeiros socorros. Quando estava nas proximidades da Comunidade Quixadá, no km 26, foi interceptada pela ambulância do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão, que assumiu a transferência para Brasiléia. José Arimateia, que apresentava estar mais ferido, foi levado por terceiros para a cidade onde recebeu os primeiros socorros e ficou em observação.

Guiomar, que é professora e atua em uma escola localizada dentro da Reserva Extrativista (Resex), retornava para casa com a família no momento do acidente. Ela sofreu escoriações e uma possível fratura na perna e no pé esquerdo. José teve uma forte luxação no ombro esquerdo, além de escoriações pelo corpo. A filha, por sorte, saiu ilesa.

As vítimas foram levadas ao Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia, onde receberam atendimento médico. A equipe de saúde avaliaria se haveria necessidade de transferência para uma unidade hospitalar em Rio Branco.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A Polícia Rodoviária e autoridades competentes devem investigar o caso para esclarecer a dinâmica da colisão e identificar eventuais responsabilidades.



