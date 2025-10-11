Geral
Mulher é agredida a canivete por ex-marido em Rio Branco; agressor é linchado por moradores
Lenilda Gomes, 25 anos, sofreu cortes na orelha e cabeça durante ataque motivado por ciúmes no bairro Boa União; Diemerson Lima, 30, foi espancado pela comunidade
Uma jovem de 25 anos, Lenilda Amarin Gomes, foi agredida a canivete pelo ex-marido Diemerson de Oliveira Lima, 30 anos, no bairro Boa União, em Rio Branco. De acordo com as investigações, o homem chegou embriagado à residência da vítima na Rua Dezenove de Outubro e iniciou uma discussão motivada por ciúmes, culminando no ataque com o canivete que atingiu a orelha e a cabeça de Lenilda, além de causar escoriações pelo corpo.
Após a agressão, quando Diemerson tentava fugir do local, foi interceptado por moradores da região que, revoltados com o ocorrido, reagiram e o agrediram com ripas e um terçado, causando cortes na cabeça e no braço do agressor. Mesmo ferido, ele conseguiu correr até uma igreja evangélica na Avenida Sobral, no bairro Airton Senna, onde pediu ajuda.
A Polícia Militar foi acionada e controlou a situação. Diemerson foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para atendimento médico e, após ser medicado, será encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Lenilda recebeu atendimento na UPA Franco Silva, na Baixada da Sobral, e não corre risco de morte. O caso será investigado como tentativa de feminicídio.
Vigilante é preso por porte ilegal de arma após ser flagrado embriagado em bar no 6 de Agosto
Policiais do 2° Batalhão encontraram revólver calibre .38 entre engradados de cerveja; Cleilton França Pessoa, 40, tentou se esconder da abordagem
Policiais militares do 2° Batalhão prenderam o vigilante Cleilton França Pessoa, de 40 anos, após ser flagrado embriagado e portando um revólver calibre .38 em um bar localizado na Rua Cunha Matos, no bairro 6 de Agosto, região da Gameleira, em Rio Branco. A prisão ocorreu após denúncias de populares sobre um homem armado que se passava por policial.
Uma equipe da Força Tática foi deslocada até o local e encontrou o suspeito, que tentou se esconder nos fundos do estabelecimento comercial. Durante as buscas, os militares localizaram a arma entre engradados de cerveja. O revólver, registrado em nome da empresa de segurança privada onde Cleilton trabalha, estava carregado com cinco munições intactas.
O vigilante apresentava sinais visíveis de embriaguez, incluindo fala desconexa e andar cambaleante. Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) por porte ilegal de arma de fogo, e durante o trajeto até a delegacia, vomitou várias vezes dentro da viatura policial. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
Justiça concede liberdade provisória a ex-vereador preso em operação
O ex-vereador de Tarauacá, José Radamés Leite Silva, foi solto neste sábado, 11, após audiência de custódia realizada na Vara Estadual do Juiz das Garantias, em Rio Branco (AC). Ele havia sido preso em flagrante na sexta-feira, 10, durante operação da Polícia Civil, sob a coordenação do delegado José Ronério, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão na propriedade do servidor.
A ação faz parte de uma investigação que apura uma tentativa de homicídio contra Francisco Walter, ocorrida em 2024, supostamente motivada por disputa de terras. Segundo o inquérito, Radamés teria tentado comprar um terreno da vítima, que se recusou a vender. Inconformado, ele é suspeito de ter atentado contra a vida de Francisco, que faleceu recentemente em decorrência de complicações de saúde.
Durante o cumprimento dos mandados, o diretor do Iteracre resistiu à ação policial, trancando-se em um cômodo da casa e arremessando pela janela uma pistola calibre .380, posteriormente apreendida. Ele também foi acusado de desacatar os policiais e desobedecer ordens judiciais, alegando possuir influência política.
Após ser detido, Radamés foi autuado por posse irregular de arma de fogo, desobediência e desacato. No entanto, durante a audiência de custódia presidida pelo juiz Ricardo Wagner de Medeiros Freire, o magistrado concedeu liberdade provisória ao investigado, acatando o parecer do Ministério Público, que entendeu não haver elementos concretos que justificassem a prisão preventiva.
De acordo com a decisão, o flagrante foi considerado regular, mas a prisão foi substituída por medidas cautelares, como: comparecimento periódico em juízo a cada 30 dias; proibição de manter contato com as testemunhas, incluindo o delegado e os agentes envolvidos na diligência; proibição de deixar a comarca sem autorização judicial e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.
O juiz advertiu que o descumprimento de qualquer dessas condições poderá resultar na revogação da liberdade e decretação da prisão preventiva.
Polícia Civil apreende armas e prende homem que desacatou delegado em Tarauacá
A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou na última sexta-feira, 10, uma operação para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário do Acre. A ação resultou na apreensão de três armas de fogo, duas espingardas e uma pistola calibre .380, além de munições, um notebook e um celular.
A operação foi desencadeada em uma propriedade rural pertencente a J.R.L.S., localizada na zona rural de Tarauacá. Durante o cumprimento da ordem judicial, o investigado tentou resistir, trancando-se em um cômodo da residência e arremessando uma pistola calibre .380 pela janela, em tentativa de se livrar do armamento.
No momento da abordagem, o homem desacatou o delegado responsável pela ação, José Ronério, proferindo ofensas e ameaças. Ele afirmou ter influência política e alegou ser assessor de um deputado estadual, chegando a dizer que teria “poder para transferir o delegado” e que este seria “mandado embora da cidade”.
Diante da conduta de desobediência, desacato e obstrução da justiça, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Tarauacá, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.
O delegado José Ronério ressaltou que a atuação da Polícia Civil foi firme e dentro dos parâmetros legais. “A Polícia Civil atua de forma técnica e imparcial, cumprindo determinações da Justiça e garantindo a lei. Nenhuma tentativa de intimidação ou influência política vai interferir no nosso trabalho. A lei é para todos, e nosso compromisso é com a segurança da sociedade e o cumprimento da justiça”, afirmou o delegado.
O material apreendido foi encaminhado à perícia, e o inquérito policial segue em andamento para identificar a origem e a posse das armas encontradas.
