Geral
Mulher deve ser indenizada por receber remédio vencido em unidade de saúde
A ingestão de produto inadequado expôs a paciente a um risco desnecessário
A 2ª Turma Recursal manteve a condenação imposta ao ente público municipal por fornecer medicamento vencido para uma paciente. A indenização foi arbitrada em R$ 3 mil, pelos danos morais, conforme a decisão foi publicada na edição n.° 7.890 do Diário da Justiça (pág. 22), desta quarta-feira, 29.
De acordo com os autos, a mulher recebeu o medicamento vencido da atendente da farmácia pertencente à Unidade Básica de Saúde de Rio Branco. No entanto, o prazo de validade só foi percebido dias depois, ou seja, após ter ingerido algumas doses. Portanto, ela expressou na denúncia seu medo em ser vítima do agravamento de sua doença ou do surgimento de novo distúrbio.
Por sua vez, o demandado apresentou recurso solicitando a redução do valor da indenização, sob o argumento que a requerente não sofreu nenhum abalo nesse episódio.
O juiz Robson Aleixo, relator do processo, enfatizou que o fato da farmácia da unidade de saúde entregar medicamento vencido caracteriza falha na prestação do serviço público. Deste modo, o colegiado negou provimento ao pedido do ente público.
Comentários
Geral
Homem é espancado a golpes de ripa por membros de facção no Segundo Distrito de Rio Branco
Vítima sofreu fraturas e cortes pelo corpo, mas foi socorrida e está em estado estável
Comentários
Geral
Detento que sequestrou motorista de aplicativo é ouvido em audiência em Rio Branco
Audiência de instrução ocorreu na Vara de Delitos de Roubo e Extorsão; processo segue para alegações finais
O detento Maique Santos da Silva, réu pelos crimes de sequestro e cárcere privado, passou por audiência de instrução e julgamento na quinta-feira (30), no Fórum Criminal de Rio Branco. A sessão foi conduzida pela Vara de Delitos de Roubo e Extorsão.
Maique foi preso por policiais militares do 2º Batalhão na tarde de 10 de julho deste ano, após sequestrar e manter em cativeiro um motorista de aplicativo. Segundo a investigação, a vítima havia sido contratada para uma corrida até o Conjunto Habitacional Cidade do Povo, mas ao chegar ao local foi rendida pelo acusado, que portava uma pistola calibre .380.
A Polícia Militar suspeita que o motorista seria assassinado, porém o cativeiro foi descoberto a tempo, permitindo o resgate da vítima e a recuperação do veículo.
Durante a audiência, foram ouvidas as testemunhas do processo e o próprio motorista. Em seguida, o acusado foi interrogado. Ao final, o juiz abriu prazo para as alegações finais — etapa em que acusação e defesa apresentam seus últimos argumentos. Concluída essa fase, o processo seguirá para sentença.
Comentários
Geral
Força Tática apreende pistola e detém três suspeitos em ação no Loteamento Farah, em Rio Branco
Arma foi encontrada dentro de veículo que tocava música com apologia a facção criminosa
Uma ação rápida da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na apreensão de uma pistola calibre 9 mm e na detenção de três suspeitos, na noite desta quinta-feira (30), no Loteamento Farah, região do 2º Distrito de Rio Branco.
Segundo informações da guarnição, a operação integra o reforço policial destinado a conter conflitos armados e ataques criminosos registrados nas últimas semanas na capital. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um veículo VW Polo Tracker com som automotivo em alto volume, tocando uma música que fazia apologia à facção Comando Vermelho.
Na abordagem, estavam no carro Jully Mayko Rocha Cabral Júnior, de 21 anos, que dirigia o veículo, e dois adolescentes de 17 anos. Durante a revista, os policiais encontraram uma pistola 9 mm municiada e em perfeito estado de funcionamento.
O condutor recebeu voz de prisão e os menores foram apreendidos. Todos foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permaneceram à disposição da Justiça.
A Polícia Militar informou que a ação faz parte de uma série de operações preventivas e repressivas intensificadas pelo 2º Batalhão, com o objetivo de combater o avanço de facções criminosas na região do 2º Distrito da capital.
Você precisa fazer login para comentar.