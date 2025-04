Mulher desaparece na fronteira após pular de ponte metálica no Rio Acre

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente; vítima sofreu lesões

Uma mulher identificada apenas como Laisa foi atropelada por uma motocicleta, no início da tarde desta quinta-feira (17), na Avenida Manoel Marinho Montes, no município de Brasiléia, no Alto Acre. O acidente ocorreu por volta das 12h e foi registrado por câmeras de segurança de um mercado próximo.

As imagens mostram o momento em que a mulher e o motociclista caem no asfalto após o impacto. O que mais chamou atenção foi a frieza do condutor, que se levantou calmamente, subiu na moto — tipo Honda/Biz — e deixou o local sem prestar socorro à vítima, que permaneceu desacordada na via.

Laisa foi rapidamente socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Regional Raimundo Chaar, onde passou por atendimento médico. Segundo informações da unidade, ela apresentava escoriações pelo corpo e uma lesão na cabeça, sendo mantida em observação.

A Polícia Militar foi acionada e classificou o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997). A pena prevista é de detenção de seis meses a um ano, além de multa, especialmente em casos de omissão de socorro.

O caso está sob investigação pelas autoridades locais, que tentam identificar o condutor por meio das imagens e depoimentos de testemunhas.

