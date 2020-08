Em busca de ajuda pela terceira vez, a cabeleireira Maria Luiza Santos, de 41 anos, chorava copiosamente na porta da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco, onde foi denunciar o irmão. Maria Luiza é uma das milhares de mulheres vítimas de violência doméstica.

“Foi até a porta do meu salão, onde estava limpando para abrir e trabalhar, disse que ia me matar, que não passava de hoje e estou pedindo providências e ajuda. Não adianta ter várias campanhas de prevenção contra a violência doméstica e não há justiça. Estou clamando por justiça, ajuda de alguém que se compadeça com minha situação”, suplicou.

_____________________ Maria Luiz conta que o irmão a ameaçou com uma corrente e ao ligar para a o disque-denúncia foi surpreendida com a informação de que sem a medida protetiva em mãos o documento não tem validade. Ela conta que é ameaçada pelo irmão desde 2017, que tem medida protetiva contra ele, mas continua sendo perseguida.

“Me sinto muito aflita, já procurei a delegacia da mulher pela terceira vez, já teve várias audiências e ele sempre descumpre o que o juiz manda. Na segunda, teve uma audiência virtual por conta da pandemia, e ele se negou ser ouvido pela juíza, disse que não ia falar”, lamentou.

A história dela é uma das muitas registradas na Deam. Só no período da pandemia, em média dez denúncias são feitas por dia.