Mulher de Epitaciolândia é presa pela PF com 13 kg de cocaína na rodoviária de Cuiabá

Operação interestadual foi deflagrada após denúncia anônima e monitorou trajetória da suspeita, que faria o transporte da droga do Acre para a região Nordeste

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde de sexta-feira (22), uma mulher natural do município de Epitaciolândia, no Acre, por tráfico interestadual de drogas. A identidade da investigada ainda não foi divulgada pela corporação.

A ação, coordenada pela PF do Acre, ocorreu durante uma baldeação rodoviária em Cuiabá (MT), onde os agentes apreenderam aproximadamente 13 quilos de uma substância análoga à cocaína na bagagem da suspeita.

A investigação teve início a partir de uma denúncia anônima que apontava que a mulher viajaria até Guajará-Mirim (RO) para buscar a droga, com destino final no Nordeste do Brasil. Após a coleta da carga, a polícia monitorou a trajetória da suspeita até sua prisão no terminal rodoviário de Cuiabá, no momento em que ela embarcava em um ônibus com destino a Goiânia (GO). A acusada foi conduzida à Superintendência da PF em Cuiabá e permanece à disposição da Justiça.

