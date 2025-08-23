fbpx
Mulher de Epitaciolândia é presa pela PF com 13 kg de cocaína na rodoviária de Cuiabá

Publicado

2 horas atrás

em

Operação interestadual foi deflagrada após denúncia anônima e monitorou trajetória da suspeita, que faria o transporte da droga do Acre para a região Nordeste

A investigação começou após uma denúncia anônima informando que a suspeita viajaria para Guajará-Mirim, em Rondônia, para buscar cocaína que seria levada ao Nordeste do Brasil. Foto: cedida 

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde de sexta-feira (22), uma mulher natural do município de Epitaciolândia, no Acre, por tráfico interestadual de drogas. A identidade da investigada ainda não foi divulgada pela corporação.

A ação, coordenada pela PF do Acre, ocorreu durante uma baldeação rodoviária em Cuiabá (MT), onde os agentes apreenderam aproximadamente 13 quilos de uma substância análoga à cocaína na bagagem da suspeita.

A investigação teve início a partir de uma denúncia anônima que apontava que a mulher viajaria até Guajará-Mirim (RO) para buscar a droga, com destino final no Nordeste do Brasil. Após a coleta da carga, a polícia monitorou a trajetória da suspeita até sua prisão no terminal rodoviário de Cuiabá, no momento em que ela embarcava em um ônibus com destino a Goiânia (GO). A acusada foi conduzida à Superintendência da PF em Cuiabá e permanece à disposição da Justiça.

Polícia Civil prende dois suspeitos e recupera moto roubada em menos de 12 horas em Cruzeiro do Sul

Publicado

2 horas atrás

em

23 de agosto de 2025

Por

Adolescente confessou participação no crime e envolvimento em outros três roubos recentes; uma réplica de arma foi apreendida com a dupla

Segundo informações, a vítima foi surpreendida por dois homens armados enquanto descartava lixo doméstico e teve sua motocicleta levada. Foto: cedida 

Em uma ação rápida do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI), a Polícia Civil prendeu dois suspeitos e recuperou uma motocicleta roubada na madrugada desta sexta-feira (22), menos de 12 horas após o crime. O roubo ocorreu na noite de quinta-feira (21), por volta das 19h, no bairro Saboeiro, quando a vítima foi surpreendida por dois homens armados enquanto descartava lixo doméstico.

Com base em informações da comunidade e diligências imediatas, a moto foi localizada no bairro Cruzeirinho. Durante a abordagem – que contou com apoio da Polícia Militar –, dois indivíduos foram detidos: um maior de idade e um adolescente. Este confessou a autoria do roubo e admitiu envolvimento em outros três crimes similares registrados recentemente na região. Uma réplica de arma de fogo, utilizada para intimidar as vítimas, foi apreendida.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil e permanecem à disposição da Justiça. A integração entre as forças de segurança foi apontada como decisiva para o êxito da operação.

Homem monitorado por tornozeleira é preso com drogas durante Operação Saturação em Mâncio Lima

Publicado

2 horas atrás

em

23 de agosto de 2025

Por

Exército e Polícia Militar apreendem entorpecentes, dinheiro e materiais de receptação no bairro Guarani

Durante a Operação Saturação Força Total, realizada nesta sexta-feira (22) em Mâncio Lima, interior do Acre, o Exército e a Polícia Militar prenderam no bairro Guarani um homem monitorado por tornozeleira eletrônica, identificado como F.F.S.D., que cumpria pena em regime semiaberto.

Com o suspeito foram encontradas porções de cocaína e maconha dentro de uma mochila, além de três balanças de precisão e a quantia de R$ 580 em espécie. Na residência dele, os policiais localizaram ainda materiais para embalar entorpecentes e objetos oriundos de receptação, obtidos por meio de troca com usuários.

Segundo a PM, o homem tentou fugir ao perceber a aproximação da guarnição, arremessando a mochila para dentro de casa. Ele foi abordado e reagiu à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de contenção.

O acusado foi conduzido à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul. A operação foi desencadeada devido ao aumento nos índices de criminalidade relacionados ao tráfico de drogas e roubos. No total, 58 militares participaram da ação, realizando barreiras de contenção em pontos estratégicos de acesso ao município.

Vídeo: Onça-pintada ataca e mata bezerro em propriedade rural de Sena Madureira

Publicado

2 horas atrás

em

23 de agosto de 2025

Por

Vídeo que circula em grupos de WhatsApp mostra restos do animal abatido e gera alerta entre produtores da região do Rio Macauã; ataques a rebanhos são comuns em áreas de floresta

Casos de ataque de onças na região não são incomuns, especialmente em áreas próximas a rios e florestas, onde esses felinos encontram alimento. Foto: captada 

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp de Sena Madureira registra o ataque de uma onça a um bezerro na Fazenda Ingazeira, localizada às margens do Rio Macauã, na zona rural do município. Nas imagens, um morador mostra os restos do animal abatido e comenta a cena, alertando para o risco iminente a outros funcionários, como o caseiro Ricardo, que não estava presente no momento do registro.

Ataques de onças a rebanhos não são raros na região do Yaco, especialmente em propriedades próximas a áreas de floresta e rios, habitat natural desses predadores. O fato reforça a preocupação de produtores rurais, que temem novos prejuízos e buscam medidas para prevenir confrontos entre a fauna silvestre e a criação de gado.

Veja vídeo:

