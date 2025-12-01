Mulher de 42 anos é morta a tiros pelo companheiro em zona rural entre Bujari e Rio Branco

Crime ocorreu na tarde deste domingo (30) no ramal Linha Nova; suspeito foi preso pela polícia logo após o homicídio

Uma mulher de 42 anos, identificada como Josie Silva da Costa, foi morta com um disparo de espingarda na tarde deste domingo (30) em uma propriedade rural no ramal Linha Nova, localizado entre os municípios de Bujari e Rio Branco, no Acre. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que foi preso pela polícia pouco depois do ocorrido.

De acordo com informações preliminares, o casal residia na propriedade onde o crime aconteceu. Moradores da região ouviram o disparo e, ao chegarem ao local, encontraram Josie caída e sem vida. Ela não resistiu ao ferimento causado pela arma de fogo.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção do corpo, que foi encaminhado para Rio Branco para a realização dos exames cadavéricos.

O suspeito, cujo nome ainda não foi divulgado, foi localizado e detido por policiais militares. Ele será ouvido pela Polícia Civil de Sena Madureira, que ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias do homicídio e definir a motivação do crime.

O caso será investigado como feminicídio, uma vez que a vítima foi morta pelo companheiro, conforme tipificado na legislação brasileira.

Relacionado

Comentários