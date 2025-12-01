Cotidiano
Mulher de 42 anos é morta a tiros pelo companheiro em zona rural entre Bujari e Rio Branco
Crime ocorreu na tarde deste domingo (30) no ramal Linha Nova; suspeito foi preso pela polícia logo após o homicídio
Uma mulher de 42 anos, identificada como Josie Silva da Costa, foi morta com um disparo de espingarda na tarde deste domingo (30) em uma propriedade rural no ramal Linha Nova, localizado entre os municípios de Bujari e Rio Branco, no Acre. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que foi preso pela polícia pouco depois do ocorrido.
De acordo com informações preliminares, o casal residia na propriedade onde o crime aconteceu. Moradores da região ouviram o disparo e, ao chegarem ao local, encontraram Josie caída e sem vida. Ela não resistiu ao ferimento causado pela arma de fogo.
Equipes do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção do corpo, que foi encaminhado para Rio Branco para a realização dos exames cadavéricos.
O suspeito, cujo nome ainda não foi divulgado, foi localizado e detido por policiais militares. Ele será ouvido pela Polícia Civil de Sena Madureira, que ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias do homicídio e definir a motivação do crime.
O caso será investigado como feminicídio, uma vez que a vítima foi morta pelo companheiro, conforme tipificado na legislação brasileira.
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo
O lutador Josemar Rojas Montero ganhou a Copa Acre de Taekwondo, competindo na categoria master, até 74 quilos. Organizado pela Feteac (Federação Acreana de Taekwondo) e pela CBTKD (Confederação Brasileira de Taekwondo), o campeonato foi realizado no sábado (29) e contou com mais de 280 competidores de todo o Acre.
“É com muito orgulho que levamos essa medalha o nosso município”, declarou o atleta”, que filiado à Associação Black Belt de Rio Branco. Recentemente, ele foi bronze no campeonato mundial na mesma modalidade. “Ele é um exemplo de esforço e amor pelo esporte. Está levando o nome de Epitaciolândia para o mundo, o que enche a nossa cidade de orgulho”, comentou o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes.
Josemar é pai Fabiano Ribera, de apenas 8 anos, um atleta de alto rendimento no taekwondo, inclusive foi campeão sul-americano este ano, representando a seleção acreana. “Pai e filho são um orgulho para nós”, disse o presidente da associação Black Belt, Jocicley Braga.
Inscrições para 1.141 vagas temporárias de professor no Acre terminam nesta segunda-feira
Processo seletivo oferece remuneração inicial de R$ 4.044,99; provas serão aplicadas em 13 municípios no dia 11 de janeiro de 2026
Terminam nesta segunda-feira (1º) as inscrições para o processo seletivo simplificado do governo do Acre que oferta 1.141 vagas temporárias para professores de nível superior (P2) na Rede Estadual de Ensino. A seleção, coordenada pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (SEE), tem taxa de inscrição de R$ 71,00.
Detalhes do processo seletivo:
-
Inscrições: até 1º de dezembro, exclusivamente pelo site www.idecan.org.br
-
Prova objetiva: 11 de janeiro de 2026 (domingo), em 13 municípios acreanos
-
Municípios com provas: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Feijó, Brasileia, Plácido de Castro, Xapuri, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Jordão e Manoel Urbano
-
Remuneração: R$ 3.624,99 (salário) + R$ 420,00 (auxílio-alimentação) = R$ 4.044,99 mensais
As vagas são destinadas a profissionais licenciados nas áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Pedagogia. Os selecionados atuarão em programas educacionais como Aprender é o Caminho, Caminhos da Educação no Campo e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O certame é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), e o edital completo está disponível no portal da instituição.
Santa Rosa do Purus elege primeiro juiz de paz indígena do Acre
Cláudio Kaximawa, com 390 votos, faz história ao se tornar o primeiro representante indígena a ocupar o cargo no estado; eleição reforça protagonismo dos povos originários em espaços institucionais
A pequena Santa Rosa do Purus entrou para a história do Acre neste domingo (30) ao eleger Cláudio Kaximawa como o primeiro juiz de paz indígena do estado. Com 390 votos, o representante dos povos originários assumirá as funções de celebrar casamentos, mediar conflitos e atuar em demandas comunitárias, marcando um marco de inclusão e representatividade na Justiça Comunitária acreana.
A vitória de Kaximawa simboliza um avanço democrático significativo, ampliando espaços de decisão para comunidades que historicamente estiveram à margem dos processos institucionais. Conhecido por sua atuação em defesa dos direitos indígenas e da valorização cultural, o novo juiz de paz leva para o cargo sua profunda compreensão da realidade local, suas tradições e desafios.
A eleição, que ocorreu simultaneamente em todas as 22 cidades do Acre, ganhou contornos especiais em Santa Rosa do Purus, onde a população demonstrou confiança em um líder que já se consolidara como voz importante dentro de sua comunidade. O resultado reflete uma demanda por maior diversidade e aproximação social na Justiça de Paz.
Com a posse de Cláudio Kaximawa, inicia-se um novo ciclo na justiça comunitária acreana – mais próxima da população e alinhada às múltiplas identidades que compõem o estado. A conquista reverbera além das fronteiras municipais, reafirmando o protagonismo indígena no cenário institucional do Acre.
