Mulher de 27 anos é assassinada a facadas pelo ex-companheiro em Cruzeiro do Sul

Foi registrado na tarde do último domingo (18), mais um caso de feminicídio no município de Cruzeiro do Sul. A jovem Eduarda da Cruz Silva, 27 anos, estava cozinhando quando começou a discutir com seu ex-companheiro e após um tempo ele pegou uma faca e desferiu sete golpes na região torácica, pescoço e braço da vítima.

O crime aconteceu no bairro Cruzeirinho novo. A PM foi acionada mais aí chegar no local a vítima já havia sido levada pelo SAMU, mas não resistiu e veio a óbito no hospital.

”Ela veio aqui na minha casa, fez uma comida para a criança e depois só escutei ela mandando ele parar, aí já sai correndo pois ele já estava matando ela”, disse uma conhecida da vítima.

A polícia segue realizando buscas mas até o momento não encontrou o assassino.