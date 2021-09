Mulher dá a luz dentro de carro em rodovia no AC e descobre que estava grávida de gêmeas

Edilene, que estava com o marido Antônio Soares e mais um casal de amigos, contou com ajuda deles para dar à luz a primeira bebê Vitória, que apresentava dificuldades para respirar ao nascer e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Maternidade Bárbara Helidora.

Além do susto de ter as meninas em meio a estrada, Edilene também foi surpreendida ao saber que esperava duas meninas. O pai das meninas contou que os dois não sabiam que eram duas meninas.

“Fizemos as ultrassons e era para nascer dia 25 de outubro e só era uma menina. Daí ela ficou ruim de repente e precisamos vir. Quando foi no quilômetro sete furou o pneu. Aí não tinha mais jeito”, contou o pai sobre a experiência

Pais de outros quatro filhos, o casal mora às margens do Rio Iaco, em um seringal na zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre. As meninas deveriam nascer no final de outubro, mas Edilene entrou em trabalho de parto e eles saíram às pressas para a cidade, mas o pneu do carro furou, segundo contou o pai das meninas e ele precisou fazer o parto da primeira.

Depois que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, não deu tempo de Edilene ser transferida para a ambulância e a segunda criança nasceu também dentro do carro.

A mãe não soube informar quanto as meninas pesaram e mediram. De forma resumida, ela contou ao G1 que foi um sufoco, mas que está bem e segue internada na maternidade junto com as filhas.