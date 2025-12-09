Acre
Mulher baleada pelo ex-marido em 2020 morre após mais de cinco anos em estado vegetativo
Após mais de cinco anos em estado vegetativo, Jacicleia de Castro Vieira, de 44 anos, morreu na manhã desta terça-feira (9), em Rio Branco. Ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio em junho de 2020, quando foi baleada pelo ex-companheiro, o taxista Luiz Felipe Santos de Azevedo, e sofreu uma grave lesão cerebral que a deixou dependente de cuidados permanentes desde então.
De acordo com familiares, Jacicleia morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória associada a um quadro de obstrução intestinal. Ela estava internada desde a madrugada do último sábado (6) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito da capital acreana, onde recebia atendimento médico.
Na época do crime, Jacicleia retornava de Senador Guiomard em seu próprio veículo, acompanhada por um homem de 31 anos, quando passou a ser perseguida pelo ex-companheiro. O ataque ocorreu no bairro Santa Helena, no Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo a investigação, ao emparelhar o carro com o veículo da vítima, Luiz Felipe efetuou três disparos, atingindo Jacicleia na cabeça.
Três dias após o crime, o suspeito se entregou à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), onde confessou ter atirado contra a ex-companheira. Ele foi indiciado por tentativa de feminicídio e condenado, em novembro de 2020, a mais de 26 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado por feminicídio, além de ser obrigado a pagar indenização de R$ 100 mil por danos morais.
Estudante de gestão hospitalar, Jacicleia passou a viver sob cuidados paliativos após receber alta hospitalar, morando com a mãe e a filha, que desde 2020 atuava como sua principal cuidadora. Aos 17 anos, a adolescente acompanhou de perto a luta da mãe pela vida ao longo dos últimos cinco anos.
Chuvas intensas colocam Acre em alerta e Defesa Civil reforça cuidados
Nesta terça-feira, 9, o Rio Acre em Rio Branco está com nível 10,16m (leitura das 6h), em Porto Acre a cota é de 7,77m (leitura das 9h) e o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, está com o nível de 9,20m (leitura das 9h)
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Acre (Cepdec-AC) alerta a população, diante do volume de chuvas que atinge diversas regiões do estado nos últimos dias. Com previsão de precipitações persistentes e acumulados que podem ultrapassar 50 mm, o órgão reforça a necessidade de cuidados redobrados da população, para evitar acidentes e minimizar possíveis danos causados pelos eventos climáticos.
Entre as principais orientações, de acordo com o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Carlos Batista, está evitar deslocamentos em áreas alagadas, manter distância da rede elétrica e observar atentamente sinais de movimentação de solo, como rachaduras em muros e inclinação de árvores ou postes, que podem indicar risco iminente de deslizamentos. Moradores de áreas sujeitas a alagamentos também devem proteger objetos de valor, mantendo-os em locais elevados e de fácil acesso.
O coordenador reforça que o momento exige atenção e responsabilidade coletiva. E reforça que o cuidado com crianças, idosos e pessoas que precisam de cuidados especiais deve ser redobrado.
“Estamos monitorando as áreas mais afetadas e trabalhando para garantir resposta rápida às ocorrências em todo o estado. Mas é fundamental que cada cidadão faça sua parte seguindo as orientações de segurança. A prevenção pode salvar vidas. Recomendamos que a população acompanhe os comunicados oficiais e procure manter-se informada sobre o registro de alertas”, destaca.
Em situações de emergência, o atendimento pode ser acionado pelo telefone 193, do Corpo de Bombeiros Militar.
Com o aumento das chuvas, o órgão reforça ainda que a segurança da população é prioridade. “Seguindo as orientações e adotando medidas preventivas, é possível reduzir riscos e preservar vidas”, reforça Batista.
Volume de chuvas e nível dos rios
De acordo com o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), nas últimas 8 horas houve um volume significativo de chuvas em Rio Branco (47mm), em Cruzeiro do Sul (33,3mm) e Porto Acre (26,6mm).
Nesta terça-feira, 9, o Rio Acre em Rio Branco está com nível 10,16m (leitura das 6h), em Porto Acre a cota é de 7,77m (leitura das 9h) e o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, está com o nível de 9,20m (leitura das 9h).
“Abriremos mão das emendas se governo cumprir PCCR de servidores”, diz deputado Tadeu Hassem
Tadeu Hassem (Republicanos) diz que discussão sobre emendas e direitos de servidores “não têm relação” e desafia Executivo a cumprir PCCR; proposta elevaria emendas de R$ 4 milhões para R$ 5 milhões por parlamentar
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos), presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Acre, condicionou a renúncia ao aumento das emendas parlamentares para 2026 ao cumprimento integral das obrigações do governo com os servidores públicos. A declaração foi dada em entrevista nesta terça-feira (9), durante a discussão sobre a proposta de elevar as emendas individuais de R$ 4 milhões para R$ 5 milhões no orçamento estadual do próximo ano.
— Se o governo garantir que vai dar atualização do PCCR para todos os servidores, saúde, educação, as forças de segurança, a comunicação, a gente abre mão das nossas emendas — afirmou Hassem, direcionando-se à câmera.
O parlamentar rejeitou a ideia de que a discussão sobre emendas inviabiliza o atendimento às demandas dos servidores, argumentando que se trata de assuntos distintos e que não há necessidade de ampliar o orçamento total do estado, apenas promover remanejamentos internos.
— Isso não procede, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são assuntos totalmente diferentes, e não depende do orçamento. Ninguém está propondo aumentar o orçamento total do governo do Estado — explicou.
A fala do deputado Tadeu Hassem surge como uma resposta política à pressão de categorias que reivindicam reajustes e cumprimento de acordos salariais. A proposta, segundo ele, não é um ato de confronto, mas um gesto para forçar o diálogo e garantir que os direitos dos servidores sejam honrados pelo Executivo estadual.
Contexto da proposta
- Emendas atuais: R$ 4 milhões por deputado
- Proposta de aumento: R$ 5 milhões para 2026
- Contrapartida: Cumprimento de obrigações com servidores
Argumentação do parlamentar
-
“Se o governo garantir que vai dar atualização do PCCR para todos os servidores […] a gente abre mão das nossas emendas”
-
“Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são assuntos totalmente diferentes”
-
“Não depende do orçamento total, são os remanejamentos que são necessários”
O posicionamento coloca pressão sobre o governo Gladson Cameli em ano pré-eleitoral, vinculando a demanda por mais recursos parlamentares às reivindicações históricas do funcionalismo público. A estratégia busca desfazer a narrativa de que não há recursos para servidores enquanto se discutem aumentos de emendas.
Governador em exercício, Nicolau Júnior prestigia assinatura de convênio para implantação duas indústrias de café
Convênio assinado nesta terça (9) entre a agência federal e a Cooperacre visa fortalecer a cadeia produtiva do café no estado; governador em exercício Nicolau Júnior destacou o potencial econômico da cultura
Na manhã desta terça feira, dia 9, o governador em exercício, Nicolau Júnior, participou da assinatura de um convênio entre a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial( ABDI) e a Cooperacre, para a construção de duas indústrias de beneficiamento de café, uma em cada cidade.
Nicolau Júnior é do Juruá, região onde está a maior produção de café do estado, por isso conhece o potencial econômico dessa cultura. O governador em exercício lembrou das dificuldades que os produtores do Juruá enfrentaram quando apostaram no café, e reiterou que o estado, as cooperativas e toda a cadeia produtiva, estão no caminho certo.
“Eu conheço a história dessa batalha pela implantação do café aqui no Acre. Visitei inúmeras vezes os produtores lá em Mancio Lima e sempre incentivei, porque via nessa iniciativa a saída econômica para nossa região. Hoje lá, são mais de cinco milhões de pés plantados e em breve teremos todo esse potencial aqui na região do Baixo Acre”, disse o governador em exercício.
A indústrias serão instaladas sob a responsabilidade de duas cooperativas. A COPASF, Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas Santa Fé, de Capixaba e a COOPERBONAL, de Acrelândia, em um terreno doado pelo governo do estado.
Nilva da Cunha Lima, presidente da COPASF, disse durante o evento que a Cooperativa que hoje preside, só saiu do papel em 2016, graças ao apoio que recebeu de Nicolau Júnior, que na época estava no primeiro mandato de deputado estadual.
“Esse investimento era um sonho de todos nós produtores, e que vai mudar a vida de muita gente. Mas só estamos aqui hoje, estruturados, porque há nove anos atrás o deputado Nicolau Júnior nos ajudou, e ajudou muito”, contou.
Estiveram no evento a diretora da ABDI, Perpétua Almeida, o presidente da Cooperacre, José de Araújo, o secretário de Agricultura Luiz Tchê, o deputado Edvaldo Magalhães, o presidente da CooperCafé, Jonas Lima e o secretário de Indústria e Comércio, Assurbanipal Mesquita.
