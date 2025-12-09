Mulher baleada pelo ex-marido em 2020 morre após mais de cinco anos em estado vegetativo

Após mais de cinco anos em estado vegetativo, Jacicleia de Castro Vieira, de 44 anos, morreu na manhã desta terça-feira (9), em Rio Branco. Ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio em junho de 2020, quando foi baleada pelo ex-companheiro, o taxista Luiz Felipe Santos de Azevedo, e sofreu uma grave lesão cerebral que a deixou dependente de cuidados permanentes desde então.

De acordo com familiares, Jacicleia morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória associada a um quadro de obstrução intestinal. Ela estava internada desde a madrugada do último sábado (6) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito da capital acreana, onde recebia atendimento médico.

Na época do crime, Jacicleia retornava de Senador Guiomard em seu próprio veículo, acompanhada por um homem de 31 anos, quando passou a ser perseguida pelo ex-companheiro. O ataque ocorreu no bairro Santa Helena, no Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo a investigação, ao emparelhar o carro com o veículo da vítima, Luiz Felipe efetuou três disparos, atingindo Jacicleia na cabeça.

Três dias após o crime, o suspeito se entregou à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), onde confessou ter atirado contra a ex-companheira. Ele foi indiciado por tentativa de feminicídio e condenado, em novembro de 2020, a mais de 26 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado por feminicídio, além de ser obrigado a pagar indenização de R$ 100 mil por danos morais.

Estudante de gestão hospitalar, Jacicleia passou a viver sob cuidados paliativos após receber alta hospitalar, morando com a mãe e a filha, que desde 2020 atuava como sua principal cuidadora. Aos 17 anos, a adolescente acompanhou de perto a luta da mãe pela vida ao longo dos últimos cinco anos.

