Acre
Mulher atinge companheiro com barra de ferro durante discussão em residência no bairro Eldorado
Vítima sofreu corte profundo na cabeça, recebeu atendimento do SAMU e foi levada consciente ao Pronto-Socorro; caso não foi registrado pela Polícia Militar
Francimar Fernandes da Rocha, de 44 anos, ficou ferido após ser atingido na cabeça com uma barra de ferro durante uma discussão com a namorada na noite desta segunda-feira (24), na Travessa Manaus, no bairro Eldorado, em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas pelo próprio Francimar aos socorristas, ele bebia em casa na companhia de amigos e da companheira quando o desentendimento começou. No meio da briga, a mulher teria se armado com uma barra de ferro utilizada na construção da residência e desferido o golpe, provocando um corte profundo na cabeça da vítima.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Os paramédicos realizaram os primeiros procedimentos e encaminharam Francimar ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada consciente e com estado clínico estável.
A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da mulher ou se a vítima pretende registrar boletim de ocorrência.
Comentários
Acre
Centro de Multimeios promove espetáculo Tuk Tuk para crianças da Escola Chrizarubina Leitão Abrahão
Comentários
Acre
Deficiente auditivo é esfaqueado pelo ex-marido da esposa em residência no bairro Santa Maria
Suspeito manteve família refém e foi preso em flagrante pela Polícia Militar; vítima está estável no Pronto-Socorro
O deficiente auditivo Claudevan Benedito dos Santos, de 35 anos, foi ferido com um golpe de faca na noite desta segunda-feira (24), dentro da residência onde mora, localizada na rodovia AC-40, bairro Santa Maria, em Rio Branco.
De acordo com familiares, Claudevan estava em casa com a esposa, a cunhada e os filhos quando o ex-marido da mulher, identificado como Cláudio — com quem ela conviveu por nove anos e contra quem possui medida protetiva —, invadiu o imóvel após retornar recentemente da Bahia para a capital acreana. Armado, o agressor fez todos reféns e atacou a vítima com uma facada no peito esquerdo.
Segundo relatos, Cláudio se preparava para golpear novamente e ameaçava matar todos os presentes quando a Polícia Militar chegou ao local, após ser acionada, e efetuou a prisão em flagrante.
Claudevan foi inicialmente levado pelos familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde recebeu os primeiros atendimentos. Devido à gravidade do ferimento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou a transferência dele em ambulância de suporte avançado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. A vítima deu entrada em estado de saúde estável.
O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderá pelos crimes cometidos. A polícia deve investigar o descumprimento da medida protetiva e as circunstâncias que antecederam o ataque.
Comentários
Acre
Deracre e MPAC fortalecem diálogo técnico sobre obras públicas no Acre
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, participou, nesta segunda-feira, 24, de reunião técnica com a promotora de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Myrna Teixeira Mendoza, titular da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social.
O encontro, realizado na sede do MPAC, teve como objetivo ampliar o diálogo institucional e compartilhar informações sobre as ações executadas pelo Deracre nos municípios. Durante a reunião, foram apresentados dados sobre obras em andamento, convênios e frentes de trabalho, reforçando o alinhamento entre as instituições.
A promotora Myrna Teixeira Mendoza abordou temas acompanhados pela 1ª Promotoria Especializada e destacou a importância de manter a interlocução ativa entre os órgãos.
“Essa interlocução é importante para garantir o acompanhamento das ações públicas. A troca de informações fortalece o trabalho das instituições e contribui para a continuidade dos projetos em execução”, afirmou a promotora.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que o encontro reforça uma relação já consolidada de colaboração.
“Vir ao Ministério Público para apresentar nossas ações e trocar informações mostra a maturidade do trabalho que estamos desenvolvendo. O Deracre conduz obras essenciais para o Acre, e manter essa aproximação com o MP fortalece ainda mais a transparência e a responsabilidade administrativa. Agradeço à promotora Myrna pela receptividade e pelo compromisso com esse diálogo construtivo”, afirmou.
O Deracre mantém suas atividades alinhadas com os órgãos de controle e segue contribuindo com informações que favoreçam a boa gestão e o acompanhamento das políticas públicas no estado.
Você precisa fazer login para comentar.