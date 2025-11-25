Conecte-se conosco

Acre

Mulher atinge companheiro com barra de ferro durante discussão em residência no bairro Eldorado

Publicado

13 minutos atrás

em

Vítima sofreu corte profundo na cabeça, recebeu atendimento do SAMU e foi levada consciente ao Pronto-Socorro; caso não foi registrado pela Polícia Militar

Francimar Fernandes da Rocha, de 44 anos, ficou ferido após ser atingido na cabeça com uma barra de ferro durante uma discussão com a namorada na noite desta segunda-feira (24), na Travessa Manaus, no bairro Eldorado, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pelo próprio Francimar aos socorristas, ele bebia em casa na companhia de amigos e da companheira quando o desentendimento começou. No meio da briga, a mulher teria se armado com uma barra de ferro utilizada na construção da residência e desferido o golpe, provocando um corte profundo na cabeça da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Os paramédicos realizaram os primeiros procedimentos e encaminharam Francimar ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada consciente e com estado clínico estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da mulher ou se a vítima pretende registrar boletim de ocorrência.

Acre

Centro de Multimeios promove espetáculo Tuk Tuk para crianças da Escola Chrizarubina Leitão Abrahão

Publicado

1 minuto atrás

em

25 de novembro de 2025

Por

Espetáculo Tuk Tuk leva arte, música e brincadeiras para crianças da educação infantil

O espetáculo Tuk Tuk, promovido pelo Centro de Multimeios, levou muita alegria e interação para as crianças da Escola Municipal de Educação Infantil Chrizarubina Leitão Abrahão, nesta segunda-feira (24). Com uma proposta lúdica e educativa, a apresentação do grupo Voz e Arte envolveu os alunos em atividades que combinaram música, histórias, brinquedos cantados e brincadeiras tradicionais.

A apresentação do grupo Voz e Arte envolveu os alunos em atividades que combinaram música, histórias, brinquedos cantados e brincadeiras tradicionais. (Foto: Vitória Souza/Secom)

Graça Gomes, Arte Educadora do Grupo Voz e Arte, falou sobre o trabalho do grupo e seu formato itinerante, que leva suas apresentações diretamente às escolas.

“Somos do grupo Voz e Arte, que é um grupo itinerante, e vamos até as escolas com nossos equipamentos. Fazemos a apresentação de brinquedos cantados, histórias e interação com todas as crianças e professores. O nosso espetáculo é preparado diretamente para o ensino infantil, com músicas autorais e também aquelas que são muito conhecidas”, destacou Graça.

Ela também comentou sobre a agenda do grupo para a semana: “Amanhã, (25), vamos estar na escola Monteiro Lobato e depois teremos o Viver Ciências, onde atenderemos várias escolas”, completou.

Centro de Multimeios e a inclusão

Luciana Felício e França, gestora da Escola Municipal de Educação Infantil Chrizarubina Leitão Abrahão, ressaltou a importância desse trabalho cultural, especialmente em relação à inclusão.

“Esse trabalho do Centro de Multimeios é muito rico. Este ano, trouxeram uma novidade: a linguagem de sinais, com uma música em Libras”, afirmou Luciana. (Foto: Vitória Souza/Secom)

“Esse trabalho do Centro de Multimeios é muito rico. Este ano, trouxeram uma novidade: a linguagem de sinais, com uma música em Libras, o que é essencial para promover a inclusão e acessibilidade. Cuidaram de fazer a autodescrição, demonstrando o carinho e cuidado com as crianças”, afirmou Luciana. Ela também compartilhou os números de participação, destacando que, pela manhã, 57 crianças participaram da apresentação e, à tarde, foram 78.

Integração à cultura, à arte e à música

Integrar as crianças à cultura, à arte e à música desde cedo é mais do que uma forma de entretenimento; é uma maneira de expandir horizontes, desenvolver habilidades sociais e cognitivas e fortalecer o senso de pertencimento. Através das apresentações do grupo Voz e Arte, como o espetáculo Tuk Tuk, os alunos têm a oportunidade de vivenciar de forma lúdica e interativa experiências que despertam a criatividade, o aprendizado e o respeito pela diversidade.

Integrar as crianças à cultura, à arte e à música desde cedo é mais do que uma forma de entretenimento; é uma maneira de expandir horizontes, desenvolver habilidades. (Foto: Vitória Souza/Secom)

Esses momentos artísticos são fundamentais para o desenvolvimento emocional e intelectual das crianças, estimulando sua imaginação, empatia e capacidade de expressar sentimentos e ideias de maneira única. A arte e a música têm o poder de formar cidadãos mais conscientes, sensíveis e preparados para enfrentar os desafios do mundo com confiança e colaboração.

Centro de Multimeios

O Centro de Multimeios, gerido pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Rio Branco, desempenha um papel essencial ao promover iniciativas como essas, que levam arte, cultura e inclusão para as escolas de forma itinerante. Desde o início do ano, o grupo já atendeu a 90% das escolas municipais, oferecendo apresentações que atendem diretamente à educação infantil. Além disso, o grupo também participa de eventos culturais e desenvolve outras atividades, como a divulgação do Hino de Rio Branco e ações de integração com a comunidade escolar.

Com apresentações de cerca de 40 minutos, o grupo Voz e Arte, consegue envolver alunos, professores e funcionários em experiências que unem diversão, aprendizado e sensibilização social. A cada nova apresentação, o Centro de Multimeios contribui para o fortalecimento da educação e do acesso à cultura em Rio Branco, proporcionando às crianças a oportunidade de se desenvolverem de forma mais completa e integrada com a sociedade ao seu redor.

Acre

Deficiente auditivo é esfaqueado pelo ex-marido da esposa em residência no bairro Santa Maria

Publicado

17 minutos atrás

em

25 de novembro de 2025

Por

Suspeito manteve família refém e foi preso em flagrante pela Polícia Militar; vítima está estável no Pronto-Socorro

O deficiente auditivo Claudevan Benedito dos Santos, de 35 anos, foi ferido com um golpe de faca na noite desta segunda-feira (24), dentro da residência onde mora, localizada na rodovia AC-40, bairro Santa Maria, em Rio Branco.

De acordo com familiares, Claudevan estava em casa com a esposa, a cunhada e os filhos quando o ex-marido da mulher, identificado como Cláudio — com quem ela conviveu por nove anos e contra quem possui medida protetiva —, invadiu o imóvel após retornar recentemente da Bahia para a capital acreana. Armado, o agressor fez todos reféns e atacou a vítima com uma facada no peito esquerdo.

Segundo relatos, Cláudio se preparava para golpear novamente e ameaçava matar todos os presentes quando a Polícia Militar chegou ao local, após ser acionada, e efetuou a prisão em flagrante.

Claudevan foi inicialmente levado pelos familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde recebeu os primeiros atendimentos. Devido à gravidade do ferimento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou a transferência dele em ambulância de suporte avançado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. A vítima deu entrada em estado de saúde estável.

O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderá pelos crimes cometidos. A polícia deve investigar o descumprimento da medida protetiva e as circunstâncias que antecederam o ataque.

Acre

Deracre e MPAC fortalecem diálogo técnico sobre obras públicas no Acre

Publicado

13 horas atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, participou, nesta segunda-feira, 24, de reunião técnica com a promotora de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Myrna Teixeira Mendoza, titular da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social.

Deracre participa de reunião técnica com o MPAC para fortalecimento de diálogo institucional. Foto: Thauã Conde/Deracre

O encontro, realizado na sede do MPAC, teve como objetivo ampliar o diálogo institucional e compartilhar informações sobre as ações executadas pelo Deracre nos municípios. Durante a reunião, foram apresentados dados sobre obras em andamento, convênios e frentes de trabalho, reforçando o alinhamento entre as instituições.

A promotora Myrna Teixeira Mendoza abordou temas acompanhados pela 1ª Promotoria Especializada e destacou a importância de manter a interlocução ativa entre os órgãos.

“Essa interlocução é importante para garantir o acompanhamento das ações públicas. A troca de informações fortalece o trabalho das instituições e contribui para a continuidade dos projetos em execução”, afirmou a promotora.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que o encontro reforça uma relação já consolidada de colaboração.

“Vir ao Ministério Público para apresentar nossas ações e trocar informações mostra a maturidade do trabalho que estamos desenvolvendo. O Deracre conduz obras essenciais para o Acre, e manter essa aproximação com o MP fortalece ainda mais a transparência e a responsabilidade administrativa. Agradeço à promotora Myrna pela receptividade e pelo compromisso com esse diálogo construtivo”, afirmou.

O Deracre mantém suas atividades alinhadas com os órgãos de controle e segue contribuindo com informações que favoreçam a boa gestão e o acompanhamento das políticas públicas no estado.

