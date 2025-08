Mulher agride filha de 1 ano e 6 meses e foge antes da chegada da polícia em Rio Branco

Vítima foi socorrida com ferimentos na escápula e levada ao Pronto-Socorro; polícia vai investigar o caso

Na noite deste sábado (2), um homem identificado como Francisco Reis Soares da Silva, de 48 anos, foi encontrado ferido em via pública na rua Revolta, no bairro Cidade Nova, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com relatos de moradores da região, Francisco havia ingerido bebida alcoólica antes do ocorrido. Ele foi encontrado caído na rua com ferimentos visíveis, mas as circunstâncias exatas do fato ainda são desconhecidas.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico ao local. A equipe prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência da capital.

Conforme avaliação médica preliminar, Francisco apresentava três perfurações na região da escápula esquerda, causadas por golpes de arma branca. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele estava consciente e com o estado de saúde considerado estável no momento da admissão. A vítima foi encaminhada ao setor de Traumatologia para exames mais detalhados.

A Polícia Militar não foi acionada no momento da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a motivação e identificar possíveis suspeitos.

