O motorista de Uber Luciano Vieira de Lima (41) está entre as últimas três vítimas fatais da covid-19 no Acre.

Ele começou a sentir os sintomas da doença no dia 16 de abril quando procurou a UPA do 2º Distrito de Rio Branco. Luciano Lima morreu na UTI do Pronto-socorro na capital nesta sexta-feira (1), segundo nota da Secretaria de Saúde do Estado. Ele havia dado entrada no PS no dia 23 de abril.

Antes de ser levado à UTI, Luciano gravou e enviou um áudio para um amigo que estava preocupado com seu estado de saúde. Ele disse:

“Tô internado. Não consigo nem pegar no telefone. Estou muito cansado, por isso não estou respondendo ninguém”.

Em outro áudio, antes de ter certeza se estava ou não com o vírus, ele mostra preocupação e diz que havia tossido a ponto de vomitar. “Tomara que eu não tenha pegado a porra desse corona. Senão eu tô lascado”, diz Luciano Lima.

Sindicato lamenta morte de Luciano Lima

Luciano Lima foi diretor do Departamento de Ações Básicas de Saúde – DAS, na rede municipal de Rio Branco/AC.

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre – Sintesac emitiu nota lamentando a morte e destacou a dedicação e compromisso de Luciano durante o tempo em que ele exerceu a função.

“Luciano, sempre dedicado e comprometido com as suas funções, era bastante carismático e fez um grande trabalho a frente dos serviços de saúde, assim, registramos os nossos mais sinceros votos de pesar, aos amigos e familiares”, diz o Sintesac.

