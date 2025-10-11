Flash
Mr. Olympia 2025: Ramon Dino se destaca e termina prévias no centro do palco
No pré-julgamento neste sábado, em Las Vegas, acreano de 30 anos se apresenta muito seco e com uma linha bem definida, além de mostrar uma postura relaxada enquanto esteve no palco
A primeira etapa foi concluída. Ramon Dino subiu pela primeira vez no palco do Mr. Olympia na tarde deste sábado (11), para o pré-julgamento da Classic Physique. O brasileiro fez uma grande apresentação e ficou nas posições centrais do call-out em todos os confrontos, além de terminar a fase no centro do palco, se garantindo nas finais da categoria, que acontecerão a partir das 23h (horário de Brasília).
Buscando um título inédito para o Brasil no fisiculturismo, Dino foi o 45º atleta a se apresentar nas prévias. Muito seco e com uma linha bem definida, o acreano de 30 anos mostrou uma postura relaxada quando esteve no palco.
Ramon Dino levantou o público desde sua apresentação inicial e foi o atleta mais ovacionado pela torcida presente no Las Vegas Convention Center. Sorridente, interagiu com o público durante as poses e, como é sua marca, reverenciou a torcida após suas performances.
Após as apresentações individuais, Ramon foi escolhido para o primeiro call-out – momento em que os juízes chamam grupos de atletas para o centro do palco para comparar diretamente os físicos entre eles -, junto com outros sete atletas.
A princípio, Ramon estava em um dos cantos, próximo ao meio – que estava ocupado pelo alemão Mike Sommerfeld e pelo estadunidense Ruff Diesel. No fisiculturismo, estar no centro do palco é um bom indicativo, já que os juízes posicionam os atletas nessa posição por entenderem que estão “liderando” a competição.
Após uma primeira rodada de poses, Dino trocou de posição com Ruff Diesel e passou a ocupar o centro junto com Mike. Ele e o alemão chegaram a se esbarrar durante a exibição de algumas poses, mas se cumprimentaram ao final do call-out.
Com o top 3 praticamente definido, Ramon, Mike e Ruff só voltaram à cena no último call-out. Somente os três estiveram no palco. Em todo momento, os juízes inverteram a posição dos atletas. No fim, quem terminou no centro foi Ramon Dino, indicando um bom sinal para a final.
Após campanha de arrecadação, governo entrega mais de 2,5 mil brinquedos a crianças da Cidade do Povo
Criança gosta de brincadeira, de pintura, de jogos, música e muita diversão, e o dia dedicado a elas não poderia ser diferente. Mais uma vez neste ano, o governo do Acre, por meio das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), marcou a comemoração de centenas de crianças e adolescentes no bairro Cidade do Povo, neste sábado, 11.
A governadora em exercício Mailza Assis iniciou a entrega de mais de 2.500 brinquedos arrecadados pela campanha “Faça Uma Criança Sorrir” para meninos e meninas do bairro. Mailza destaca que é um momento mágico e que contagia: “Essa emoção, a felicidade de ver no rostinho deles, simplesmente por ganhar um presente, por ter uma ação voltada pra eles, é uma satisfação enorme”.
A governadora e secretária da SEASDH agradeceu a toda a equipe: “Agradeço à equipe de segurança, com o Acre pela Vida; a equipe da assistência social; todos os demais secretários envolvidos com o Juntos Pelo Acre. São momentos assim que fazem a diferença na nossa vida, que trazem a esperança de que nós podemos fazer muito mais pela nossa população — começando pelas nossas crianças”, realçou.
A união dos programas Juntos Pelo Acre e Acre pela Vida proporcionou uma manhã de lazer, bem-estar e muita diversão para as crianças. Pais e familiares também puderam participar de serviços como orientação jurídica.
O secretário de Segurança, José Américo Gaia, destaca que essa união dos programas promove esse momento especial para as crianças.
“Tudo isso capitaneado pela nossa governadora em exercício, que vem fazendo um excelente trabalho à frente da Secretaria de Assistência Social, somado às Forças de Segurança Pública, faz com que a gente consiga dobrar a nossa capacidade de alcance nos eventos. É o exemplo do que está acontecendo aqui hoje”, disse o titular da pasta.
A mãe Francisca Coelho do Nascimento e vendedora ambulante levou seu filho para prestigiar o evento e disse que o sentimento é gratidão:
“É muito gratificante. É uma ação importante, porque às vezes a gente não tem condições de dar um brinquedo, de proporcionar um momento de lazer. E hoje, para mim, é muito gratificante estar aqui. Eu só tenho a agradecer por essas coisas boas que estão acontecendo”, destacou.
O dia contou com diversos serviços e atividades, como pintura corporal e de cabelo, orientações sobre saúde bucal e sobre segurança no trânsito com o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), além de jogos de quebra-cabeça e exposição de veículos da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), como o Camaro e o Fusca.
A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) participou com o Projeto Bem Me Quer, e o Sicoob, junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), apresentou o Projeto Multiarte, voltado para atividades de leitura e arte. A SEE, por meio do Departamento de Inovação, também levou a experiência de realidade virtual, oferecendo um momento de aprendizado tecnológico para as crianças.
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) promoveu a roda de conversa “Conectados, mas protegidos”, e a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) ofereceu orientação jurídica à população. A Energisa Acre levou informações sobre o uso seguro de cerol e pipas próximas à rede elétrica. O evento ainda contou com a presença do Pelotão de Operações com Cães (POC) e a exposição do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Gefron), além de pula-pula, brinquedos e muita recreação para as crianças.
O tradicional pouso de helicóptero atraiu centenas de crianças, que ficaram contentes em ver a aeronave tão de perto e realizar manobras radicais.
Saúde bucal conscientiza crianças
A Secretaria de Estado de Saúde proporcionou um momento de interação com as crianças ensinando de forma lúdica a cuidar dos dentes e ter uma boa escovação.
A mãe do Maico e do Iago, Maria José Penha, destaca que é importante ensiná-los a cuidar dos dentes. “Porque quando a gente come doce, o doce fica no dentinho, e se não escovar, pode pegar cárie e estragar o dente. É muito importante ensinar isso desde cedo.”
Tradição na comunidade
A festa na região já se tornou tradição entre as crianças e familiares, que se planejam para aproveitarem. Durante a pintura corporal realizada pela polícia civil, sucesso entre as crianças, mãe e filha destacaram a satisfação em participar todos os anos.
Fantasiada e animada, a pequena Valentina Gama do Vale, moradora do bairro Cidade do Povo, falou o que achou das brincadeiras:
“É muito boa, legal, para várias crianças se divertirem, ter novos brinquedos, eu estou achando incrível. Estou gostando dessas coisas, de pintar, de brincar, ganhar brinquedos”, descreveu.
Todos os anos a mãe da Valentina, Érika Gama da Silva, participa e leva a filha para a ação das crianças, ela diz que faz questão de ir a caráter.
“É uma ação muito importante, né? Todos os anos tem essa ação aqui na Cidade do Povo. Já é o terceiro ano que a gente vem participar. A gente sempre procura vir a caráter, para trazer mais alegria, deixar o momento mais animado para as crianças”, enfatizou.
Parcerias que fortalecem
O projeto (Re)significando Vidas, que trabalha na redução de danos sociais, comunitários e familiares de adolescentes, jovens e suas famílias na Cidade do Povo — por meio de ações de educação, cultura, meio ambiente e valorização da vida — também marcou presença no evento, levando atividades com balões em forma de animais e oficinas educativas.
A coordenadora do projeto, Tatiana Cunha Mendes, destacou que a proposta é que essas áreas atuem juntas para incentivar o autocuidado, o cuidado em sociedade, a integração e o fortalecimento das ações sociais e ambientais nos territórios.
“Assim, conseguimos contribuir para que as pessoas melhorem enquanto indivíduos, famílias e comunidade. Tudo isso é trabalhado com base na comunicação não violenta, visando uma melhor convivência familiar e social. Enfim, é isso, um esforço coletivo por uma sociedade mais equilibrada e saudável”, concluiu.
Prefeitura de Rio Branco firma parceria com UFAC para preservação do acervo arqueológico do município
Apoio do Sebrae fortalece produção de cafés especiais e garante destaque a produtores no Qualicafé 2025
Dos 15 classificados, 9 são atendidos pelo projeto de agronegócio do Sebrae
A 3ª edição do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre – Qualicafé premiou, nesta sexta-feira (10), em Rio Branco, os produtores que se destacaram pela excelência na produção de cafés especiais. O evento é uma realização do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, em parceria com o Sebrae e o Idaf, e tem se consolidado como uma importante vitrine para o fortalecimento da cafeicultura acreana.
Esta edição registrou o maior número de participantes desde sua criação, com 48 produtores inscritos, o que demonstra o crescente interesse e o avanço do setor no estado. O Sebrae tem atuado de forma estratégica no apoio aos produtores, oferecendo consultorias, capacitações e acompanhamento técnico por meio do projeto de agronegócio, que tem impulsionado a melhoria da qualidade e da competitividade dos cafés produzidos no Acre.
“Nós enxergamos na cafeicultura uma das soluções para o desenvolvimento econômico do estado. E não é uma solução qualquer: ela promove o avanço do pequeno produtor, estimula o empreendedorismo feminino e valoriza a sustentabilidade. O nosso café tem qualidade e potencial para o mercado nacional e internacional”, destacou o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vandré Prado, que foi homenageado durante o evento pelo apoio e fomento ao empreendedorismo rural.
Para a gestora de Agronegócios do Sebrae no Acre, Rina Suarez, o resultado do concurso é um reflexo direto do trabalho desenvolvido junto aos cafeicultores. “Dos 15 produtores classificados, 9 são atendidos pelo Sebrae. Isso demonstra que o investimento em capacitação e consultoria especializada tem gerado resultados concretos, fortalecendo a cadeia produtiva do café no estado”, afirmou.
Além da premiação, os 15 finalistas representarão o Acre na Semana Internacional do Café (SIC), que acontecerá em Belo Horizonte (MG), entre os dias 5 e 7 de novembro, levando consigo o sabor e a qualidade do café robusta amazônico acreano.
O evento contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, do presidente da Faeac e do Conselho Deliberativo do Sebrae, Assuero Veronez, além de outras autoridades e lideranças do setor produtivo.
Vencedores do 3º Qualicafé
1º lugar – José Sebastião de Oliveira (Xapuri)
2º lugar – Valderi da Silva Cunha (Assis Brasil)
3º lugar – Raimundo do Nascimento Silva (Acrelândia)
4º lugar – Francisco das Chagas Cardoso (Assis Brasil)
5º lugar – Daniel de Souza da Silva (Porto Acre)
6º lugar – Vanderlei de Lara (Acrelândia)
7º lugar – Lucas Silva dos Santos (Brasileia)
8º lugar – Elisangela Barbosa da Silva Germano (Brasileia)
9º lugar – Gabriela de Freitas Tavares (Rio Branco)
10º lugar – Maria do Socorro Pontes Souza Santos (Porto Acre)
11º lugar – Luiz Ferreira das Chagas (Cruzeiro do Sul)
12º lugar – Marcos Araújo Lima (Cruzeiro do Sul)
13º lugar – Francisco Romualdo da Silva (Mâncio Lima)
14º lugar – Felipe de Lara Caffer (Acrelândia)
15º lugar – Patrick Souza da Silva (Porto Acre)
