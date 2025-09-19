Brasil
MPPA investiga esquema de corrupção na Prefeitura de Ananindeua
Prefeito Daniel Santos é alvo da 2ª fase da Operação Hades; fazenda de R$ 16 milhões teria sido adquirida com dinheiro de empreiteiras
O Ministério Público do Pará (MPPA) deflagrou, nesta quinta-feira (18), a segunda fase da Operação Hades, que apura fraudes em licitações e corrupção envolvendo a Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.
De acordo com as investigações, o prefeito Daniel Santos (PSB) adquiriu uma fazenda em Tomé-Açu, avaliada em R$ 16 milhões, registrada em nome de uma empresa ligada a ele. O pagamento teria sido feito por empreiteiras contratadas pelo município, como a Ediffika Construtora, também investigada.
Em depoimento, a ex-proprietária do imóvel revelou que parte do valor foi paga em dinheiro vivo e outra por meio de despesas quitadas por empresas em seu nome. O MP identificou ainda a compra de veículos avaliados em R$ 68 mil, custeados pela Ediffika.
O desembargador Pedro Pinheiro Sotero, do Tribunal de Justiça do Pará, determinou medidas cautelares contra oito pessoas e oito empresas, incluindo o prefeito, o secretário de Saneamento e Infraestrutura, Paulo Roberto Cavalleiro de Macedo, e o membro da Comissão Permanente de Licitações, Manoel Palheta Fernandes.
Segundo o MP, as empreiteiras recebiam benefícios em licitações e, em contrapartida, realizavam pagamentos indiretos ao prefeito, seja por meio da aquisição de bens em seu nome, seja em nome da JD Agropecuária, empresa vinculada ao gestor.
Brasil
Polícia Civil do Tocantins prende suspeitos de aplicar golpes de falsos leilões de veículos na internet
Operação “Ghost Root” cumpriu mandados em São Paulo e bloqueou contas com até R$ 100 mil para ressarcir vítimas
A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta quinta-feira (18), a operação “Ghost Root”, que resultou no cumprimento de sete mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa especializada em golpes de falsos leilões de veículos pela internet. A ação foi realizada em São Paulo, onde o grupo atuava.
As investigações tiveram início em janeiro de 2025, após um morador de Araguaína, no norte do Tocantins, perder R$ 87 mil em um dos golpes. Segundo a polícia, os criminosos anunciavam veículos inexistentes em plataformas digitais e atraíam vítimas em diversos estados do país.
A Justiça da 2ª Vara Criminal de Araguaína expediu os mandados e determinou o bloqueio de até R$ 100 mil nas contas bancárias dos investigados, com o objetivo de garantir o ressarcimento das vítimas.
De acordo com o delegado Márcio Lopes, responsável pelo caso, o grupo tinha atuação estruturada e interestadual. A operação contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo.
Brasil
Polícia Civil investiga desvio de 100 mil litros de combustível da Secretaria de Educação em Boa Vista
Operação “Rota Dourada” cumpriu mandados de busca e apreensão e apreendeu bens de luxo incompatíveis com renda dos suspeitos
Brasil
Polícia recupera 17 toneladas de carga de carne roubada no Paraná
Produto avaliado em R$ 700 mil tinha como destino Dubai; quatro suspeitos foram presos
A Polícia Civil do Paraná desvendou o roubo de uma carga de 24 toneladas de carne bovina, avaliada em aproximadamente R$ 700 mil, ocorrido no último domingo (14) em Ponta Grossa. O carregamento havia saído de um frigorífico em Rondônia e seguiria para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
O motorista do caminhão foi sequestrado durante a ação criminosa e libertado no dia seguinte em São João do Triunfo. Dois dias depois, a polícia prendeu quatro suspeitos e recuperou mais de 17 toneladas da carne em Curitiba e municípios da Região Metropolitana.
Onde a carga foi encontrada
Contenda (chácara): o contêiner do caminhão e 11 toneladas da carga; dois homens foram presos em flagrante.
Contenda (residência): um morador foi detido ao ser flagrado descongelando parte da carne.
Pinhais: mais de três toneladas encontradas em um comércio de laticínios.
Curitiba (bairro Caximba): carnes armazenadas sem refrigeração e misturadas a entulhos em um mercado, onde duas pessoas foram presas.
De acordo com a Polícia Civil, parte da mercadoria já havia sido vendida e outra seria consumida pelos próprios envolvidos. O carregamento deveria seguir pelo porto de São Francisco do Sul (SC) antes de embarcar para o exterior.
