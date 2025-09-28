Brasil
MPF realizará audiências públicas sobre impactos do garimpo ilegal no Amazonas
Reuniões on-line acontecem em 6 e 7 de outubro e vão reunir comunidades, especialistas e órgãos públicos
O Ministério Público Federal (MPF) vai promover duas audiências públicas on-line nos dias 6 e 7 de outubro para debater os impactos sociais e ambientais do garimpo ilegal no Amazonas. O objetivo é ouvir especialistas, lideranças comunitárias e populações afetadas para orientar a atuação do órgão no enfrentamento da atividade criminosa.
As reuniões serão realizadas pela plataforma Zoom e divididas por regiões hidrográficas, de modo a contemplar as diferentes realidades locais. Metade das vagas será destinada a representantes indígenas e quilombolas. As inscrições devem ser feitas até o dia 3 de outubro, às 18h (horário de Manaus), por meio de formulário on-line.
Participarão das discussões órgãos públicos, pesquisadores e organizações da sociedade civil. O MPF acompanha a expansão do garimpo no estado, que provoca não apenas graves danos ambientais, mas também fortes impactos sociais.
Entre os principais problemas estão a contaminação de rios e solos por mercúrio, que compromete populações indígenas, ribeirinhas e a cadeia alimentar. Pesquisas da Fiocruz e da Universidade do Estado do Amazonas indicam que os níveis de mercúrio em peixes consumidos na região estão, em média, 21,3% acima do limite permitido. No rio Madeira, a contaminação chega a 200% acima do aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Em alguns municípios, metade dos peixes analisados já apresentava índices elevados, e em comunidades Yanomami, 56% das mulheres e crianças testadas tinham mercúrio no organismo.
Mega-Sena paga R$ 80 mi para único apostador; veja números sorteados no concurso 2920
Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio
A Caixa realizou na noite deste sábado (27) o sorteio do concurso 2920 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 08-12-16-19-31-58. O prêmio, de R$ 80.688.743,70, ficou para uma única aposta.
A quina teve 117 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar para casa um prêmio de R$ 28.705,88. Já a quadra foi cravada por 6.677 bilhetes, com um prêmio de R$ 829,13.
O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na próxima terça-feira (30). A estimativa é que o prêmio chegue a R$ 3,5 milhões.
Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante.
Com 625 metros, ponte mais alta do mundo é inaugurada na China
Estrutura está 625 metros acima do rio que corta o Cânion Huajiang. Travessia, que antes levava cerca de duas horas, agora leva minutos
A ponte mais alta do mundo foi aberta ao tráfego neste domingo (28/9) na China. A estrutura, que corta o Cânion Huajiang, fica na província de Guizhou e vai encurtar o tempo de viagem de cerca de duas horas para poucos minutos.
A ponte tem 625 metros de altura em seu ponto mais alto do chão até a pista, e 1.420 metros de extensão. É tão imponente quanto o maior arranha-céu do país, a Shanghai Tower, com 632 metros, informou a agência estatal de notícias Xinhua.
A obra levou três anos para ser concluída e custou mais de 2 bilhões de yuans (R$ 1,5 bilhão), segundo a mídia estatal. Vídeos divulgados da inauguração mostram as torres da ponte envoltas em nuvens.
China é recordista em megainfraestruturas
A China tem 18 das 20 pontes mais altas do mundo. Até a inauguração deste domingo, o título de ponte mais alta pertencia a outra infraestrutura na mesma província de Guizhou: a Beipanjiang, também conhecida como Ponte Duge, com 565 metros de altura.
Projetos do tipo, contudo, são considerados controversos no país, dada a alta taxa de endividamento das províncias – o que é especialmente o caso de Guizhou.
Leia a matéria completa em DW, parceiro do Metrópoles.
Oposição vê Eduardo incontrolável e teme ficar sem alternativa em 2026
Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está nos EUA, onde tem dito que concorrerá á Presidência e que não aceita alternativa à anistia
Partidos de todos os espectros de direita – os de carteirinha e os ainda com um pé no Centrão – classificam o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como incontrolável, um agente de entropia constante nas articulações do grupo para 2026. Caciques desse eixo político entendem que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), separado do pai por 7 mil quilômetros e uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), impedirá qualquer acerto sobre candidatura ao Planalto no futuro imediato.
Essas lideranças políticas estimam que Eduardo tem cerca de 20% de intenção de votos consolidados. Não é o suficiente para levá-lo para um eventual segundo turno, mas são dois dígitos capazes de impedir a vitória de um candidato de direita. O temor é que parte desse eleitorado, averso a qualquer candidato sem o sobrenome Bolsonaro, anule o voto caso não veja um integrante da família nas urnas.
Não por acaso o alerta dos articuladores soou mais forte após Eduardo anunciar publicamente que seria candidato à Presidência. Anúncio esse que ocorreu depois de Bolsonaro sinalizar mais abertura ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Logo após isso, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), foi às redes reclamar da “falta de bom senso na direita” e pregar união do grupo.
A mensagem do cacique do Centrão, mesmo sem citar Eduardo, foi interpretada como uma indireta ao deputado. Até porque mais lideranças do grupo confessam, nos bastidores, o mesmo incômodo. E vão além. Consideram que o deputado é “intransigente” com relação ao PL da Dosimetria e que sua insistência na anistia ampla, geral e irrestrita deixará o pai, além dos demais condenados por tentativa de golpe de Estado, sem benefício algum.
Mesmo que um improvável acordo com Eduardo seja feito, esses líderes avaliam que qualquer entendimento pode ser desfeito rapidamente num cenário de incertezas. E isso impediria, por exemplo, uma decisão concreta de Tarcísio para concorrer.
Não por acaso o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), foi aos Estados Unidos nesta semana. Ele visitou Eduardo e o blogueiro Paulo Figueiredo, influenciador com ampla ressonância da direita. O deputado se mudou para os EUA no início do ano, onde articula ações do governo Donald Trump contra autoridades brasileiras que, na sua visão, atacam a Democracia e perseguem seu pai.
Pré-candidatos e cotados para disputar a presidência:
- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caminha para concorrer à reeleição;
- Tarcísio de Freitas é o favorito da direita, mas avalia se vale a pena trocar uma reeleição considerada encaminhada em São Paulo para arriscar uma chance no Planalto;
- A direita ainda tem como pré-candidatos os governadores: Eduardo Leite (PSD-RS), Ratinho Júnior (PSD-PR), Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (União-GO);
- A esquerda não deve ter outro candidato, pois Ciro Gomes pode deixar o PDT e é cotado a concorrer ao Senado no Ceará;
Segundo interlocutores, o representante da bancada do PL tenta convencer Eduardo a acalmar os ânimos, e alertá-lo sobre o clima no Congresso. Caciques de partidos de centro não demonstram disposição para perdoar os envolvidos na suposta tentativa de golpe, muito menos se a anistia for também para Bolsonaro. Esse grupo, porém, já aceitou votar uma redução de penas, beneficiando também o ex-presidente.
Antes, o próprio Jair Bolsonaro orientava o filho. Mas como o STF proibiu o contato direto entre os dois, cabem a interlocutores do ex-presidente transmitir a sua visão ao parlamentar. Tarefa ainda mais difícil de ser feita digitalmente.
Enquanto isso, há lideranças petistas com um olhar peculiar sobre a situação. Dizem que é uma boa ideia deixar Eduardo Bolsonaro livre para comentar nas redes sociais, pois consideram que as declarações do parlamentar mais atrapalham que ajudam a articulação da direita. O líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), já solicitou a prisão preventiva do colega de Câmara.
