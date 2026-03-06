Cotidiano
MPF instaura procedimento para acompanhar mapeamento de colocações na Reserva Extrativista Chico Mendes
Acordo judicial firmado em fevereiro prevê parceria entre ICMBio e UFAC para organizar território e viabilizar políticas de preservação e uso sustentável da floresta
A Procuradoria da República no Estado do Acre (PR-AC) instaurou nesta sexta-feira (6) um procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento de medidas relacionadas ao mapeamento das colocações da Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex), localizada no interior do estado.
Segundo o Ministério Público Federal, o objetivo da medida é acompanhar o cumprimento de um acordo judicial firmado no âmbito de uma Ação Civil Pública (ACP) que trata da regularização ambiental e do ordenamento territorial dentro da reserva.
O acordo foi firmado em 26 de fevereiro de 2026 e estabelece medidas para o mapeamento das colocações existentes na unidade de conservação, etapa considerada essencial para a organização territorial e para a implementação de políticas de preservação e uso sustentável da floresta.
As ações previstas no acordo estão vinculadas ao projeto “Mapear e Cuidar: Construção Coletiva da Regularização Ambiental e Restauração Florestal na RESEX Chico Mendes”, que será executado em parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Universidade Federal do Acre (UFAC), por meio do Parque Zoobotânico da instituição.
Como primeira diligência do procedimento, o procurador determinou o envio de ofício ao ICMBio, por meio da Gerência Regional Norte, solicitando informações sobre as ações já adotadas para cumprir o acordo judicial.
O Ministério Público Federal ressaltou que o procedimento administrativo é um instrumento utilizado para acompanhar e fiscalizar políticas públicas ou atividades institucionais de forma contínua, conforme prevê a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Criança de 10 anos é levada ao hospital com sinais de embriaguez após festa em Sena Madureira
Mãe acionou a PM e o Conselho Tutelar foi chamado para apurar o caso; Polícia Civil investigará como a menor teve acesso à bebida alcoólica
Uma ocorrência envolvendo uma menor de idade mobilizou a Polícia Militar na noite da última quinta-feira (5), em Sena Madureira. O caso foi registrado após a suspeita de que uma criança teria ingerido bebida alcoólica durante uma festa de aniversário.
Após notar que a filha estava com sinais de embriaguez, a mãe da criança a levou até o Hospital João Câncio Fernandes.
De acordo com informações repassadas pela guarnição, a situação foi atendida e registrada por meio de um boletim informativo. Diante da gravidade da suspeita, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e apurar as circunstâncias em que o fato teria ocorrido.
O registro também foi encaminhado para a Polícia Civil, que ficará responsável por avaliar a situação e decidir se haverá abertura de investigação para esclarecer o ocorrido.
O objetivo é identificar como a criança teve acesso à bebida alcoólica e se houve responsabilidade de algum adulto no caso.
Campanha contra violência à mulher ganha apoio do futebol acreano
Federação e clubes firmam parceria com secretaria estadual para levar mensagens de conscientização aos gramados e torcedores
A campanha de combate à violência contra a mulher ganhou o reforço do futebol acreano após a assinatura de um termo de cooperação entre a Federação de Futebol do Acre e a Secretaria de Estado da Mulher do Acre (Semuher), durante reunião realizada nesta quinta-feira, em Rio Branco.
O encontro contou com a presença do presidente da Federação, Adem Araújo, além de representantes de praticamente todos os clubes do estado, que aderiram à iniciativa e assumiram o compromisso de ajudar a ampliar a divulgação da campanha dentro e fora dos gramados.
Segundo Adem Araújo, o futebol possui grande alcance social e pode contribuir diretamente para a conscientização da população sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres.
Segundo o presidente da Federação Adem Araújo, “O futebol é uma ferramenta muito forte de comunicação com a sociedade. A Federação e os clubes assumem esse compromisso de apoiar essa campanha e ajudar a combater qualquer tipo de violência contra a mulher.”
A presidente do Náuas Futebol Clube, Janete, única mulher à frente de um clube no futebol acreano, destacou a importância da mobilização conjunta das equipes.
“É muito importante ver os clubes unidos nessa causa. Esse apoio fortalece a campanha e mostra que o futebol também pode ser um espaço de respeito e conscientização.”
Já o presidente do Rio Branco Football Club, Gerson, que também atua como defensor público, reforçou o posicionamento da instituição no combate à violência.
“O Rio Branco não apoia nenhum tipo de violência contra as mulheres. Estamos juntos nessa campanha porque é uma causa que precisa do envolvimento de toda a sociedade.”
Com a assinatura do acordo, a campanha deve ganhar maior visibilidade durante as competições organizadas pela Federação, levando mensagens de respeito, prevenção e conscientização aos atletas, dirigentes e torcedores em todo o estado.
PM apreende cocaína e maconha após suspeito fugir durante abordagem em Sena Madureira
Homem arremessou sacola com drogas ao avistar viatura do Giro e conseguiu escapar; material foi encaminhado à delegacia
Uma guarnição da Polícia Militar apreendeu entorpecentes na tarde de quinta-feira (5), durante patrulhamento de rotina no bairro Pista, em Sena Madureira. A ação foi realizada por policiais do grupamento Giro.
De acordo com a PM, os militares realizavam rondas na região quando avistaram um indivíduo carregando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito se assustou, arremessou a sacola a certa distância e fugiu do local.
Os policiais ainda tentaram alcançar o homem, porém ele conseguiu escapar e não foi capturado.
Após retornar ao ponto onde o suspeito havia jogado a sacola, a guarnição realizou buscas e encontrou o material. Dentro da embalagem havia um pote contendo uma substância semelhante à cocaína, além de várias porções de maconha.
Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos legais.
