MPF instaura procedimento para acompanhar desocupação em área da Resex Chico Mendes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para chuvas intensas no Acre entre a manhã deste sábado, 26, e às 10h de domingo (27).Segundo o órgão, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.

Apesar do aviso, a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) informa que o sábado será, em geral, de tempo estável na maior parte do estado.

De acordo com o órgão, a fraca convergência de umidade sobre o sul da Amazônia favorece a presença de céu variando entre claro e parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas, principalmente no período da tarde.

