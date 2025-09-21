fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

MPF e ANM identificam risco de rompimento em barragem de mineração em Ariquemes (RO)

Publicado

12 segundos atrás

em

Estrutura da jazida de Bom Futuro apresenta fragilidade no talude e ausência de sistema de monitoramento

Uma inspeção do Ministério Público Federal (MPF) e da Agência Nacional de Mineração (ANM) apontou risco de rompimento na barragem Jacaré Superior, localizada na jazida de Bom Futuro, em Ariquemes (RO), utilizada na exploração de cassiterita.

Segundo o MPF, o ponto mais crítico está no talude da barragem, próximo a um canal aberto por garimpeiros no início das atividades na região. O setor pode ceder durante períodos de fortes chuvas, aumentando o risco de desmoronamento.

A ANM recomendou a construção de um novo desvio do rio, medida que depende de estudos técnicos e de aprovação ambiental.

A fiscalização também constatou a ausência de um sistema de videomonitoramento, já exigido anteriormente, mas nunca implantado. Os responsáveis alegaram que os equipamentos poderiam ser furtados, justificando o descumprimento da exigência.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Instrutores da Conmebol realizam capacitação para categorias de base

Publicado

42 minutos atrás

em

21 de setembro de 2025

Por

A Federação de Futebol do Acre (FFAC), em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), está promovendo desde sexta-feira (19) uma capacitação voltada para profissionais que atuam nas categorias de base. A atividade, que encerra neste domingo (21), ocorre na sede da FFAC, anexa ao Estádio Tonicão, em Rio Branco, e integra o programa CBF Transforma.

O curso é ministrado pelos instrutores Wilton Carlos de Santana e Israel Teoldo da Costa, ambos da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Ao todo, 41 profissionais de clubes filiados e escolinhas de futebol foram convidados para participar da qualificação, conforme informou o diretor de competições da FFAC, Leandro Rodrigues.

Desde que assumiu o comando da entidade, o presidente Adem Araújo tem apostado no fortalecimento das categorias de base, tanto com a promoção de capacitações quanto com a ampliação do calendário de torneios. Ele destaca que, em 2026, novas formações devem ser realizadas para técnicos e instrutores de clubes e escolinhas.

“A Federação aumentou bastante o número de competições femininas de base e ampliou o tempo de duração das demais disputas. Torneios que antes eram realizados em 45 dias ou dois meses agora duram até três meses. Esse é o grande objetivo: investir nos jovens talentos para que, em alguns anos, possamos colher os resultados”, destacou Araújo.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Epitaciolândia estreia com goleada histórica de 10 a 0 sobre o Vasco

Publicado

1 hora atrás

em

21 de setembro de 2025

Por

Time Sub-15 mostra força no Campeonato Estadual de Futebol da FFAC

O Epitaciolândia Esporte Clube Sub-15 estreou com uma vitória esmagadora no Campeonato Estadual de Futebol da Federação Acreana de Futebol (FFAC). A equipe venceu o Vasco por 10 a 0, em jogo realizado na tarde de sexta-feira (19), às 15h50, no CT do Santa Cruz, em Rio Branco.

O resultado expressivo marcou a estreia do time epitaciolandense na competição e evidenciou a qualidade técnica e o preparo físico dos atletas. A goleada coloca o clube como um dos destaques iniciais do torneio e reforça a expectativa da torcida para uma campanha de sucesso.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Campeonato Estadual começa no dia 5 com rodada dupla na Arena da Floresta

Publicado

18 horas atrás

em

20 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Atual campeão, o Galvez faz a partida de abertura do Estadual 25

Durante o congresso técnico realizado nessa sexta, 19, na sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC), foram definidos todos os detalhes do Campeonato Estadual Feminino, torneio mais importante da temporada. A competição começa com rodada dupla no dia 5 de outubro, na Arena da Floresta.

“Definimos todos os detalhes e, agora, os dirigentes poderão fechar os planejamentos”, disse o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Todos entre si

As equipes jogarão entre si em um turno único e os quatro primeiros classificados avançam para as semifinais. Os times com melhor campanha terão a vantagem de jogar pelo empate.

Vasco desiste

A diretoria do Vasco anunciou a participação no Campeonato, mas antes do congresso técnico desistiu do torneio.

1ª rodada do Estadual

Andirá x Galvez

Sena Madureira x Assermurb

No domingo, 5, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta

Adesg x São Francisco

Na segunda, 6, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta

Comentários

Continue lendo