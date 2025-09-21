Cotidiano
MPF e ANM identificam risco de rompimento em barragem de mineração em Ariquemes (RO)
Estrutura da jazida de Bom Futuro apresenta fragilidade no talude e ausência de sistema de monitoramento
Uma inspeção do Ministério Público Federal (MPF) e da Agência Nacional de Mineração (ANM) apontou risco de rompimento na barragem Jacaré Superior, localizada na jazida de Bom Futuro, em Ariquemes (RO), utilizada na exploração de cassiterita.
Segundo o MPF, o ponto mais crítico está no talude da barragem, próximo a um canal aberto por garimpeiros no início das atividades na região. O setor pode ceder durante períodos de fortes chuvas, aumentando o risco de desmoronamento.
A ANM recomendou a construção de um novo desvio do rio, medida que depende de estudos técnicos e de aprovação ambiental.
A fiscalização também constatou a ausência de um sistema de videomonitoramento, já exigido anteriormente, mas nunca implantado. Os responsáveis alegaram que os equipamentos poderiam ser furtados, justificando o descumprimento da exigência.
Instrutores da Conmebol realizam capacitação para categorias de base
A Federação de Futebol do Acre (FFAC), em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), está promovendo desde sexta-feira (19) uma capacitação voltada para profissionais que atuam nas categorias de base. A atividade, que encerra neste domingo (21), ocorre na sede da FFAC, anexa ao Estádio Tonicão, em Rio Branco, e integra o programa CBF Transforma.
O curso é ministrado pelos instrutores Wilton Carlos de Santana e Israel Teoldo da Costa, ambos da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Ao todo, 41 profissionais de clubes filiados e escolinhas de futebol foram convidados para participar da qualificação, conforme informou o diretor de competições da FFAC, Leandro Rodrigues.
Desde que assumiu o comando da entidade, o presidente Adem Araújo tem apostado no fortalecimento das categorias de base, tanto com a promoção de capacitações quanto com a ampliação do calendário de torneios. Ele destaca que, em 2026, novas formações devem ser realizadas para técnicos e instrutores de clubes e escolinhas.
“A Federação aumentou bastante o número de competições femininas de base e ampliou o tempo de duração das demais disputas. Torneios que antes eram realizados em 45 dias ou dois meses agora duram até três meses. Esse é o grande objetivo: investir nos jovens talentos para que, em alguns anos, possamos colher os resultados”, destacou Araújo.
Epitaciolândia estreia com goleada histórica de 10 a 0 sobre o Vasco
Time Sub-15 mostra força no Campeonato Estadual de Futebol da FFAC
Campeonato Estadual começa no dia 5 com rodada dupla na Arena da Floresta
Durante o congresso técnico realizado nessa sexta, 19, na sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC), foram definidos todos os detalhes do Campeonato Estadual Feminino, torneio mais importante da temporada. A competição começa com rodada dupla no dia 5 de outubro, na Arena da Floresta.
“Definimos todos os detalhes e, agora, os dirigentes poderão fechar os planejamentos”, disse o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.
Todos entre si
As equipes jogarão entre si em um turno único e os quatro primeiros classificados avançam para as semifinais. Os times com melhor campanha terão a vantagem de jogar pelo empate.
Vasco desiste
A diretoria do Vasco anunciou a participação no Campeonato, mas antes do congresso técnico desistiu do torneio.
1ª rodada do Estadual
Andirá x Galvez
Sena Madureira x Assermurb
No domingo, 5, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta
Adesg x São Francisco
Na segunda, 6, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta
