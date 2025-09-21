MPF e ANM identificam risco de rompimento em barragem de mineração em Ariquemes (RO)

Estrutura da jazida de Bom Futuro apresenta fragilidade no talude e ausência de sistema de monitoramento

Uma inspeção do Ministério Público Federal (MPF) e da Agência Nacional de Mineração (ANM) apontou risco de rompimento na barragem Jacaré Superior, localizada na jazida de Bom Futuro, em Ariquemes (RO), utilizada na exploração de cassiterita.

Segundo o MPF, o ponto mais crítico está no talude da barragem, próximo a um canal aberto por garimpeiros no início das atividades na região. O setor pode ceder durante períodos de fortes chuvas, aumentando o risco de desmoronamento.

A ANM recomendou a construção de um novo desvio do rio, medida que depende de estudos técnicos e de aprovação ambiental.

A fiscalização também constatou a ausência de um sistema de videomonitoramento, já exigido anteriormente, mas nunca implantado. Os responsáveis alegaram que os equipamentos poderiam ser furtados, justificando o descumprimento da exigência.

